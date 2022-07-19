強制檢測｜增81處　涉港威商場麥當勞及譚仔等　億元花園台上榜

本港新冠肺炎疫情反彈，政府周一（18日）發出強制檢測公告，多達81個處所納入名單。其中21個地點為食肆，尖沙咀海港城港威商場有兩間食肆上榜，為譚仔雲南米線及麥當勞，同區尚有加連威老道加威中心地下蘇媽．蘇媽；旺角海富商場譚仔雲南米線、葵涌光輝圍昌發大廈We Time Café及沙田置富第一城地下譚仔三哥米線等，都曾有患者光顧。機場亦有兩間食肆上榜，分別為啟翔一職員餐廳及離港層7樓的can.teen。



此外，患者曾到訪或污水樣本呈陽性的大廈，共55幢上榜，包括半山區的寶雲殿及億元豪宅花園台3座、深水埗匯璽III 7座、紅磡黃埔花園紫荊苑1座等，而太古城同時有兩幢上榜，分別為夏宮閣及隋宮閣。公告列明，所有人若在指定時間內，曾到訪相關地點，須於周二或周三（19日或20日）接受核酸檢測。



▼7月18日強制檢測公告▼



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大角咀雲桂香米線等3間納入強檢名單

醫務衞生局表示，因應多宗陽性檢測個案，有76個指明地方被納入強制檢測公告。當中21個地點為食肆，包括尖沙咀海港城港威商場4樓同時有兩間食肆上榜，分別為譚仔雲南米線及麥當勞；而同為於尖沙咀的加威中心地下蘇媽．蘇媽亦被納入公告。

另外，大角咀為食肆上榜重災區，有三食肆上榜，為富多來商場二期地下金滿塘、埃華街56號雲桂香米線專門店，以及新九龍廣場太興。而坪洲亦有食肆被納入強制檢測公告，為永安街3號祺森冰室。

上榜的譚仔系尚有旺角海富商場譚仔雲南米線和沙田置富第一城譚仔三哥米線。

▼部份被納入強制檢測公告食肆▼



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廣播道嘉皇臺、觀塘凱滙3座、深水埗匯璽上榜

餘下55個地點為確診大廈，當中新界已佔27幢大廈，而元朗區為各區上榜大廈數目之冠，達11幢，包括朗屏邨錦屏樓、尚悅7座、大棠旭明花園D座、天水圍天晴邨晴雲樓，以及天水圍嘉湖山莊景湖居9座等；沙田區亦有五幢大廈被納入公告，涉及廣源邨廣棉樓、美田邨美全樓，以及馬鞍山泓碧1座等。

九龍則有18幢大廈上榜，當中紅磡有三幢大廈被納入公告，分別為黃埔花園紫荊苑1座、聯成大廈燕安閣及聯成大廈龍圖閣。其餘上榜大廈包括何文田欣圖軒1座、觀塘凱滙3座、九龍塘廣播道83號嘉皇臺、深水埗匯璽III 7座等。

▼部份被納入強制檢測公告確診大廈▼



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寶雲殿、松柏新邨A座都有居民確診

港島方面，則有10幢大廈上榜，當中半山區已佔三幢，分別為寶雲道11B號寶雲殿、松柏新邨A座及舊山頂道8A號花園台3座。而太古城則有兩廈上榜，為夏宮閣及隋宮閣。其餘上榜大廈包括黃竹坑南濤閣3座、筲箕灣東欣苑歡欣閣及上環干諾道西8-14號嘉安大廈。

5幢大廈污水呈陽性納強檢

另外，當局指因應在牛池灣、香港仔、何文田、葵涌及將軍澳採集到檢測呈陽性的污水樣本，有五個指明地方被納入強制檢測公告，分別為將軍澳健明邨明日樓、葵涌麗瑤邨樂瑤樓、何文田欣圖軒1座、香港仔鴻福苑鴻麗閣及牛池灣彩虹邨金漢樓。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至7月19日)▼



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當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士（除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者），必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

當局又指，政府周二（19日）將於黃大仙竹園北邨重開流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。

▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼

