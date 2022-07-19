滙景花園、映灣園等逾40個屋苑及大廈污水陽性　派29.5萬快測包

本港疫情尚未回穩，連續一周單日確診宗數突破3000宗。為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

新上榜污水陽性的屋邨、屋苑及住宅大廈，主要分布於觀塘區、元朗區、中西區及離島區共四區，包括中西區皇后大道西與卑路乍街附近一帶的10多幢住宅；至於觀塘區滙景花園、鯉安苑、康華苑等亦上榜。



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因應涉事地區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將會陸續向居民、清潔工和物業管理員派發合共約29.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。涉及四區的名單如下︰

中西區 — 皇后大道西與卑路乍街附近一帶住宅，包括寶翠閣、益豐花園及均益大廈一期等

(政府新聞處圖片)

離島區 — 裕泰苑及映灣園（賞濤軒、映濤軒、悅濤軒、聽濤軒及海珀名邸）

觀塘區 — 富華閣、曉光閣、曉明閣、曉華大廈、啟田大廈、康盈苑、康田苑、滙景花園、鯉安苑、康柏苑、康瑞苑、康雅苑、康華苑及康逸苑

元朗區 — 丹桂花園、丹桂苑、卓雅花園、玉桂園、雅樂花園、天富苑、栢慧豪園、栢慧豪廷及天愛苑

當局提醒使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄；進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品，進行測試後需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。