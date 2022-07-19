Acecook鹽味小豬碗麵驗出有除害劑　食安中心要求禁售

食物安全中心今日（19日）表示，來源地為日本的Acecook鹽味小豬碗麵，被驗出含有除害劑環氧乙烷，呼籲市民不要食用。食安中心已指示進口商將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收，如持有相關產品的業界，應立即停止出售。



食物安全中心表示Acecook鹽味小豬碗麵，被驗出含有除害劑環氧乙烷，呼籲市民不要食用。（i Stock）(非涉事商品)

食物安全中心發言人指，中心早前透過食物事故監測系統，得悉台灣食品藥物管理署發出通告，指Acecook鹽味小豬碗麵被驗出環氧乙烷含量不符當地規定。中心知悉後，隨即根據台灣當局提供的資料，聯絡本地進口商跟進，初步調查發現萬通進出口貿易有限公司曾進口受影響批次的有關產品。涉事的產品為Acecook鹽味小豬碗麵，來源地為日本，建議食用日期為2022年9月9日。

涉事產品的品牌為Acecook。（網站截圖）

食物安全中心指，基於環氧乙烷已被歐洲聯盟禁用，為審慎起見，進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。

中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件，調查現時仍然繼續。如市民有購入受影響批次的產品，應停止食用；如欲查詢回收事宜，可致電進口商熱線2947 7038。