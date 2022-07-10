Häagen-Dazs四款雲呢拿雪糕驗出禁用除害劑　食安中心籲不要食用

食物環境衞生署食物安全中心今日（10日）再公布，四款Häagen-Dazs呍呢嗱（雲呢拿）雪糕驗出歐盟禁用的除害劑環氧乙烷（ethylene oxide），包括家庭裝、迷你杯及桶裝，而受影響產品曾進口本港。食安中心呼籲市民不要食用，業界應立即停止使用或出售，這次是中心三星期內第二度就Häagen-Dazs呍呢嗱雪樣發出停食及回收通知。



中心發言人說，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指有關產品被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷。

預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。中心初步調查發現，上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。為審慎起見，上述進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。中心指，會就事件通知業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動，調查仍然繼續。

市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電有關進口商熱線2280 4996。

有關產品資料如下：



１）產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕家庭裝

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：473毫升

此日期前最佳：由2022年7月3日-2023年7月17日

進口商：General Mills Hong Kong Limited



２）產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕迷你杯

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：100毫升

此日期前最佳：由2022年7月3日-2023年7月17日

進口商：General Mills Hong Kong Limited



３）產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕迷你杯

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：75毫升

此日期前最佳：由202年7月3日-2023年7月17日

進口商：General Mills Hong Kong Limited



４）產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕桶裝

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：9.46公升

此日期前最佳：由2022年7月3日-2023年7月17日

進口商：General Mills Hong Kong Limited



食安中心上月21日也公布，Häagen-Dazs呍呢嗱雪糕473毫升及9.46公升裝被台灣驗出有殘留農藥，並曾進口本港，已指示進口商將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。