點心高鈉｜食安中心揭7樣本屬高水平　鮮蝦春卷並非最邪惡

食物環境衞生署食物安全中心今日（12日）公布點心鈉含量研究調查結果，顯示點心的鈉含量與過往同類研究比較有下降趨勢；而部分點心款式，例如蝦肉燒賣、鮮蝦春卷和牛肉球，其鈉含量相對偏高。



中心發言人指，按硏究結果計算，若兩人到酒樓進食一碟蝦肉燒賣及一碟鮮蝦春卷，每人鈉攝入量會達每日攝取上限的32%，而個別同種類點心樣本的鈉含量差别頗大，反映業界有可能降低這幾款點心的鈉含量。



Caption ：食物環境衞生署食物安全中心公布點心鈉含量研究調查結果。（陳栢麟攝）

食安中心早前從不同中式食肆和點心店收集 12 款點心共 120 個非預先包裝食物樣本及四款醬料樣本，送交中心的食物研究化驗所分析各樣本中的鈉含量。

非預先包裝點心平均鈉含量330毫克 比之前研究有所降低

分析結果顯示，所有非預先包裝點心樣本每 100 克食物含3毫克至680毫克鈉不等，而平均鈉含量為330毫克，相比中心過往曾進行同類研究的11 款點心，是次研究有九款點心的鈉含量有所降低，反映本港市面點心的鈉含量呈下降趨勢。

五個蝦肉燒賣及兩個鮮蝦春卷樣本鈉含量屬高水平

各款點心之中，平均鈉含量最高的是蝦肉燒賣，每100克含590毫克鈉；其次是鮮蝦春卷，每100克含480毫克鈉；牛肉球以每100克含 440 毫克，排名第三。五個蝦肉燒賣和兩個鮮蝦春卷樣本的鈉含量屬高水平，即每 100 克鈉含量高於600 毫克。

▼12款點心鈉含量（由低至高）▼



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淨腸粉平均鈉含量最低

另一方面，平均鈉含量最低的點心則是淨腸粉，每100 克含 66毫克鈉，其次是牛肉腸粉每100克含160毫克鈉，而叉燒腸粉則是每100克含180 毫克鈉。

進食一碟蝦肉燒賣及鮮蝦春卷 即達每日鈉攝取上限32%

中心發言人指，按硏究結果計算，若兩人到酒樓進食一碟蝦肉燒賣及一碟鮮蝦春卷，每人鈉攝入量會佔世界衛生組織建議每日攝取上限，即2000毫克鈉的 32%。

研究亦顯示，不同中式食肆和點心店出售的同款點心，例如淨腸粉、蒸粉果、蒸菜肉包等鈉含量差别頗大，反映業界可參考同業做法，降低該此點心的鈉含量。

食安中心：食點心配醬汁鈉攝取量可升超過兩倍

發言人亦提醒市民，部分款式的點心或會配上醬汁，醬汁可由食肆加在點心之上，或由顧客自行添加。進食點心時佐以醬汁，鈉攝取量可上升超過兩倍，顯示加上醬汁的點心鈉含量會進一步增加。

鈉是維持人體機能正常運作的必要元素，惟進食過多鈉可能會增加患上高血壓的風險。高血壓若不及早診治，可引心臟病、中風和腎衰竭等疾病。

▼食安中心3大建議▼



1.小心選擇及留意個別點心種類的鈉含量會較高，保持均衡和多元化的飲食。

2.要求食肆把點心與醬料分開送上，進食時可先嘗一嘗食物的味道才決定要否蘸醬料。如需蘸醬料時，應輕蘸少量。

3.購買預先包裝點心時應參閱營養標籤，揀選鈉含量較低的產品。