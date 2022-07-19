樂富「海鱻城」疑爆牛肝菌中毒 5人周一晚進食後不適 2人須留醫
撰文：林穎嫺
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再有市民食用菇類後懷疑中毒。衞生防護中心今日（19日）表示，五人昨夜（18日）在黃大仙樂富廣場的酒家「海鱻城」（Ocean Fresh Restaurant）一同食用牛肝菌，至凌晨時份出現腹痛、腹瀉、暈眩、虛弱等徵狀，懷疑是進食牛肝菌後引致食物中毒，其中兩人今日到伊利沙伯醫院急症室求醫，需時留院治療，現時情況穩定，其餘3人則無求診。
涉事酒家「海鱻城」位於樂富廣場UG2樓U206-U209號舖，懷疑中毒的2男3女年齡介乎26至61歲。他們昨晚在該酒家同枱用膳，並曾進食牛肝菌，約6小時後出現腹痛、腹瀉、暈眩、虛弱、四肢麻痺、噁心和嘔吐等徵狀，其中兩名病人今日到伊利沙伯醫院急症室求醫並需入院，現時情況穩定。
中心發言人表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。
當局又提醒，市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食，因為市民難於辨別該些菇類是否適宜食用。以可供食用的菇類品種混雜不可食用／帶毒性的菇類品種並不會稀釋毒性，在大部分個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。
市民若懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。
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