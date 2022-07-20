澳門疫情｜相對靜止第10日　新增18宗陽性　第12輪全民檢測今展開

澳門停工停市的「相對靜止」防疫措施今日（20日）踏入第10天，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，當地昨（19日）24小時內新增18宗陽性個案，當中13宗在紅碼區和醫學觀察酒店發現，而截至今早8時，通過流行病學調查共跟進22,100人，其中核心密切接觸者11,869人，非核心密切接觸者有1,316人。



▼7月16日 澳門停市第6日市況▼



+ 7

澳門新增的18宗陽性個案，有13宗在紅碼區和醫學觀察酒店發現；密切接觸者2例、全民核酸及重點人群發現的陽性2例、其他人群有1例，屬於社區中發現，而自6月18日起累計有1,783個案。

此外，截至今早8時，通過流行病學調查共跟進22,100次人，其中核心密切接觸者3,505人，非核心密切接觸者11,869人，次密切接觸者1,316人，一般接觸者254人，陪同人員780人。

▼澳門7月20日至7月21日第12輪全民檢測安排▼



+ 6

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，第11輪全民核酸檢測已結束，已採樣666,849人次，累計共有2管混樣樣本呈陽性，其餘呈陰性；目前已安排混樣陽性樣本涉及人士作進一步檢測，有關檢測仍在進行中。

應變協調中心表示，第12輪全民核酸檢測今早8時開始，每名居民可獲發5 個快速抗原檢測套裝，不設補領。呼籲居民積極響應，儘快預約儘早完成全民核檢，以及時發現風險和隱藏個案，阻截和防範病毒在社區擴散。

另外，澳門市政署指，由於衛生局安排威龍花園(第二座)、新濤閣(第一座)的住戶於今日上午進行核酸採樣，原定上午派送的蔬菜凍肉食物包須調整至下午派送。此外，衛生局亦安排祐佳大廈的住戶於下午進行核酸採樣。基於上述原因，維生小組暫停上述三個紅碼區原定今日下午三時至五時的親友送交生活物資代轉服務。敬請住戶理解並通知親友今日不要送物資到現場。

▼7月11日 澳門停運7天首日市面冷清▼

