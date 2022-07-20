疫苗｜增兩男子死前兩周曾打針　累計119人亡　無個案與打針有關

醫務衞生局今日（20日）公布新冠疫苗接種監測更新，截止周日（17日）的過去一星期，衞生署共接獲2宗離世前兩周內打針的死亡報告，分別為62歲及98歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。



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醫務衞生局表示，截止周日午夜的過去一周，衞生署共接獲17宗涉及接種新冠疫苗的異常事件報告，當中並無涉及年青人打針後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

另外，衞生署同期接獲2宗在離世前兩周內曾打針的死亡報告，個案涉及分别62歲及98歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。至今累計有119宗涉及接種疫苗人士的死亡個案，當中包括離世前兩周內曾打針的個案，佔疫苗接種總劑量的0.0007%，當中無死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

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至今新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結72宗死亡個案，認為與疫苗接種沒有因果關係，一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘35宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，將會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

至於接種劑量方面，截止周日晚上8時，本港市民合共接種了約1,791萬劑新冠疫苗，已接種最少一針的市民約有676萌名，當中包括94%的12或以上人口。衞生署共接獲7,790宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.04 %。

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