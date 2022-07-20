雲海、天鑽、星漣海等屋苑污水呈陽性　政府派30萬份檢測包籲自檢

本港今日（20日）新增3,805宗陽性，政府表示，大埔區、黃大仙區及沙田區有部份地區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，將向相關地點派發30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，當中包括雲海、星漣海、悠然山莊、天鑽等。



政府表示，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所或存在隱性患者。

房屋署及當區的民政事務處將會陸續向相關地點的居民、清潔員工和物管員工，派發合共約30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

地點包括：



大埔區 — 富亨邨、運頭塘邨、天鑽、大埔寶馬山、悠然山莊、盈峰翠邸、龍成堡、御峰豪園、御峰苑、承峰及富蝶邨

黃大仙區 — 天宏苑、天馬苑、翠竹花園、竹園聯合村及黃大仙上邨

沙田區 — 星漣海、泓碧、迎海、迎海‧御峰、迎海‧星灣、迎海‧星灣御、迎海‧駿岸、銀湖‧天峰、雲海（包括雲海別墅）、顯徑邨及顯耀邨

政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。