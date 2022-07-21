李國棟出任安老事務委員會主席本月底履新　冀大眾為安老負起責任

撰文：江麗盈
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安老事務委員會主席林正財離任在即，聖公會福利協會主席李國棟將於本月底接任，兩人今日（21日）一同會見傳媒。林正財回顧過去約20年在安老事務委員會的工作，期望候任主席上任後可在推動醫療融資、非資助安老服務、醫社合作等方面繼續努力。

李國棟表示，希望安老服務不要太依賴院舍，在居家安老上，須減少長者不必要入院，並加強社區支持。他也提到，希望改變大眾想法，為安老負起責任，不止付出金錢，亦要投放時間及關懷。

安老事務委員會主席林正財（左）及將於月底接任的李國棟（右）一同會見傳媒。（江麗盈攝）

現屆安老事務委員會主席林正財表示，在安老事務委員會近20年，其中一項重要工作是2017年提出的安老服務計劃方案，就未來20年面對人口高齡化提出應對方向。他指計劃中20項大建議，政府都全部採納及推動。

林正財提到，現屆政府以結果為目標，期望政府在覓地建屋的同時，可同步考慮建安老院，相信有助「提量（增加宿位）」，認為有希望可「追到落後」。他續透露，曾與現屆政府初步討論放寬院舍高度限制的問題，相信未來有機會獲放寬。

他稱，社會未來需要討論醫療融資，特別是長期護理服務的融資問題，期望新一屆委員會可推動更多自負盈虧或非資助服務；並繼續推動醫社合作。現時很多非政府機構雖有意提供更多非資助服務，若能先解決人手問題，鼓勵發展非資助服務，希望令有需要人士在2至3個月獲得服務。

安老事務委員會主席林正財（左）及將於月底接任的李國棟（右）一同會見傳媒。（江麗盈攝）

將於月底接任的候任主席李國棟則指，希望安老不要太依賴院舍，認為居家安老是大方向，應減少不必要入院，加強社居支援，基層醫療在這方面也可發揮作用。他又提到，期望透過公眾教育，令公眾明白安老不止要付出金錢，也要投入時間及關懷。他提及多個未來會關注的範疇，包括安老院防疫、安老院質素、業內人手短缺等。

就院舍收緊防疫措施，李國棟回應指都是按疫情而收緊，出發點都是保護長者。他續指，加強院舍員工及訪客檢測，是參照疫苗通行證現時的要求屬合理。勞福局發言人就此補充，因應訪客到訪院舍的要求將收緊，會預留足夠時間讓訪客準備，當局稍後會公布安排。

李國棟認為，現時院舍長者的隔離及檢疫安排已有改善，各方有良好溝通，再無第五波高峰時的亂象。（資料圖片/李澤彤攝）

被問及有否與安老業界討論閉環管理，李國棟回應指疫情是新事物，大家都是一直在學習，認為現時院舍在有長者確診後的隔離及檢疫安排已有改善，各方有良好溝通，再無第五波高峰時的亂象。

李國棟也提到，院舍現時有93%院友已接種一劑疫苗，有逾80%院友已接種兩劑，現時有不少上門接種疫苗服務，令院友接種疫苗變得方便。他認為當局可繼續鼓勵接種，並加強解說，令人從公共衞生角度理解為何要接種疫苗，無須使用強制的方式。

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