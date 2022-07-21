熊貓安安離世｜海洋公園設弔唁冊悼念　市民憶安安︰好似弟弟咁

陪伴港人生活23年的大熊貓安安，今早（21日）接受安樂死告別港人。海洋公園今早宣布安安死訊，指安安近日健康情況持續轉差，故需安排安樂死，終年35歲。



海洋公園在安安「故居」香港賽馬會四川奇珍館外設悼念區，並設弔唁冊供悼念安安。安安故居前，放置了「多謝安安」的標語、鮮花，以及安安生前與員工的合照，不少市民到場與安安作最後道別，有人帶同鮮花向安安作最後致敬。



有到場市民神情凝重，眼泛淚光。有市民形容，一直視安安如同家人，對安安的離去感到不捨。



不少市民到場與安安作最後道別。（蘇煒然攝）

大熊貓安安今早接受安樂死離世，海洋公園設有悼念區，不少市民到場簽弔唁冊。安安生前居住的地方放置了「多謝安安」的紙牌、鮮花及與職員的合照。自傳出安安死訊後，不少市民到場，與安安作最後道別。有市民帶同鮮花到場悼念安安，他將三束花放於安安故居前，又花了一短時間凝視安安故居，其間神情凝重，眼泛淚光。

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市民陳女士︰視安安如弟弟 唔想接受都要面對

另一入場悼念安安的陳女士說，以往有親人在海洋公園工作，自己不時會前來探望安安，算是陪着安安長大，對安安亦特別有感情，直言視安安如親人，「好似弟弟咁」。過去她每逢周一、三、五及假日，都會到海洋公園探望安安。早前傳出安安身體狀況欠佳，她只能在閉路電視觀看安安，依然不時會來為安安打氣。

陳女士續說，今早本來打算如常到場為安安打氣，但到場後才得知安安經已辭世，感到萬分不捨。陳女士今日於館內，逗留至下午仍未離去，她說，今早得知消息後「好唔開心」，更流下眼淚，但明白生離死別不能避免，「唔想接受都要面對」。她又說，對於園方安排安安接受安樂死，初時感到憤怒，但亦明白園方有理據才作出有關決定。

盧小姐︰安安都已經好老 冇痛苦咁會開心啲

現年18歲的盧小姐表示，大約三歲時曾到海洋公園探望安安，當時對安安的印象是「好可愛」，不過長大後即使到海洋公園，都不會特意到館內探安安，直至今早從新聞得知安安離世，感到很可惜，「嚟咁多次，都冇睇下佢。」她又認為，海洋公園安排安安接受安樂死離開，是合理決定，「都已經好老，冇痛苦咁會開心啲。」

施小朋友與王小朋友在弔唁冊上，畫上安安的圖畫，以紀念安安。施小朋友表示，3歲時曾來探望安安，亦很喜愛熊貓，每次到海洋公園都會探安安，家中亦有安安的公仔留念，對安安離世感到「唔開心」。

每年生日入園必會探安安 石女士︰都有啲唔咁開心

石女士則表示，疫情前每年生日都會到海洋公園，每次必定會探望安安，今日是自從疫情閉館後，首次再到海洋公園，可惜安安已不幸離開人世，「都有啲唔咁開心」。石女士說，理解園方安排安樂死的做法，「等佢舒舒服服，安安樂樂咁走。」

同樣入場悼念安安的陳同學與洪同學表示，對安安的離世感到很愕然，指十多年前首次到海洋公園已見過安安，期後每年都會到海洋公園並探望安安， 「睇咗十幾年，就話突然之間走咗」，感到很不捨，「咁可愛嘅熊貓死咗。」

▼大熊貓安安回憶錄▼

