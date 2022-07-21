8.1起院舍探訪須持48小時核酸陰性證明　員工本月底隔7日核酸採樣

疫情反彈，老人和殘疾人士院舍亦出現零星爆疫情況，衞生防護中心今日（21日）在疫情記者會預告會收緊院舍防疫措施，以防院舍再次大規模爆疫。

社會福利署傍晚宣布，8月1日起，所有院舍訪客必須出示48小時內的核酸檢測陰性證明，才可到院舍探訪，而在8月28日起，訪客的打針要求亦會收緊，與「疫苗通行證」看齊，即市民要打齊三針才可步入院舍。

另外，下周三（27日）起院舍員工的核酸檢測安排將由每兩周一次，縮短至一周一次，員工同時要繼續每日進行快速測試，獲取陰性結果才可上班。



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社會福利署表示，8月1日起，所有訪客須於探訪前進行核酸檢測，並提供其48小時內的核酸檢測陰性結果證明，方可到院舍探訪。不過，公務探訪卻不受有關條件限制。

當局指，訪客可選擇到社區檢測中心或流動採樣站，並向工作人員說明檢測原因是為符合院舍探訪的要求，以獲得免費檢測。訪客亦可自費自行安排到由衞生署認可、並可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所進行檢測，而有關樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本，三個月內曾確診的康復者亦須遵守有關安排。

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此外，8月28日起，院舍訪客的打針要求亦會收緊，與「疫苗通行證」看齊：

1. 一般人

．打針3針疫苗

．接種第2劑疫苗6個月內

．已接種3劑或2劑疫苗



2. 康復人士

．康復後6個月內無需額外接種

．康復後接種第一劑疫苗6個月內

．12至17歲已接種一劑科興或復必泰疫苗



不過，若因體恤原因需到院舍緊急探訪住客的市民，現有探訪安排將維持不變，即訪客可於院舍內指定位置快測，獲得陰性結果後便可入內探訪，但他們必須在探訪後兩日內，向院舍提交核酸檢測的陰性結果證明。

政府會安排檢測承辧商上門提供採樣套裝

至於院舍員工方面，社署表示，將於下周三（27日）開始，要求所有院舍員工（不論有否打針）均須每7日進行一次檢酸檢測。政府將安排指定檢測承辦商，為院舍提供核酸檢測套裝讓員工自行進行採樣，並會於指定日期到院舍收回樣本。

雖然核酸檢測由兩周縮短至一周，惟社署強調，所有院舍員工仍須繼續在每天上班前，自行快測，並獲陰性結果才可如常上班。

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