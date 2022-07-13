九巴及龍運「解凍」今年全體加薪3.5%　車務人員加幅追溯至6.1

九巴及龍運巴士過去兩年均凍薪，九巴及龍運今日（13日）公布，全體員工本年度的加薪幅度為3.5%，各級車務及維修人員的薪酬加幅追溯至今年6月1日生效，文職人員等職系則至9月1日生效。



九巴表示，一直受不同外圍因素影響，包括疫情持續反覆、過境安排未復常、鐵路網絡擴展，均令乘客量下跌，加上油價持續高企，成本大增。該公司指，考慮到營運情況、市場環境、薪酬趨勢調查結果，以及員工在過去兩年多艱難營運環境中緊守崗位，制定今年的薪酬檢討方案。



九巴及龍運公布，全體員工本年度的加薪幅度為3.5%。該公司又指，外圍因素未見短期內有緩解跡象，整體營運充滿挑戰。然而考慮到營運情況、市場環境、薪酬趨勢調查結果，以及員工在過去兩年多艱難營運環境中緊守崗位，專業服務，而制定今年的薪酬檢討方案。

該公司又感謝汽車交通運輸業總工會九巴分會及龍運巴士分會，及九龍巴士職工總會及其龍運巴士分會的代表，積極協商及務實溝通，並再次感謝所有同事的努力，理解公司面對的經營困難。

工會︰無奈接受

勞聯香港專營巴士僱員總工會及運輸物流業工會聯會，對九巴及龍運的加薪幅度，表示無奈接受。工會指，過去兩年兩巴員工經歷凍薪、通脹上升之苦，期望來年巴士公司業務進一步復蘇下，可再追補加幅，以抵消通脹帶來的影響。