英國馬路熱到變形鐵路起火　港遇高溫會重演？工程師：40度都頂到

英國早前受熱浪侵襲，最高氣溫一度錄得逾40度，當地道路熱到變形，機場跑道更溶化，鐵路更「自燃」起火。本港近日天氣亦持續酷熱，迎來一波「小熱浪」，市區錄得氣溫逾35度，上水更錄得最高38度高溫。本港的道路交通基建又是否「頂得順」高溫天氣？



有本港工程師表示，本港道路主要以瀝青及混凝土鋪設，混凝土可抵受高溫，而一般道路的瀝青，需要到攝氏50度才會溶化。至於機場跑道所用的瀝青要求更高，物料需要更為耐熱，需要達60至70度才溶化。該工程師相信，即使本港出現攝氏40度高溫，目前馬路上的瀝青仍「頂得住」。



至於鐵路方面，曾於港鐵工作的立法會議員張欣宇指，港鐵設計鐵路時已考慮高溫影響，設計及營運上早有準備，「一定好過英國，40度都頂得順。」隨極端天氣出現頻率或增加，他建議港鐵未雨綢繆，考慮試驗一旦出現高於40度的極端情況，對鐵路的影響情況，及早評估做準備。



▼7月22日 天文台錄35.6度再創高溫紀錄▼



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天文台表示，本港近日陽光充沛及酷熱，料市區最高氣溫連日高見35度，而上水等更達38度。在持續酷熱天氣下，馬路會否如英國般變形，甚至溶化？香港工程師學會材料分部主席、珠海學院土木工程學系系主任麥耀榮估計，英國出現道路變形等情況或因當地一直以來較低溫，短時間內氣溫驟升導致。

機場跑道瀝青要60至70度才會溶化

麥指，本港法例及標準，沒有要求測試建築物料受高氣溫影響，故目前沒有相關研究。而本港馬路物料主要是混凝土及瀝青，當中最頂層的瀝青鋪設時要以高溫溶化，倒在路面再壓實，故「正常嚟講瀝青可頂到相當高溫。」他稱，一般道路瀝青要攝氏50度才溶化，而機場跑道採用的瀝青更要至60至70度才溶化，他認為本港道路「（氣溫）40度都頂得住。」

至於建築物方面，麥耀榮指，本港建築主要物料為混凝土，而混凝土一般需時7至21日才硬化，可抵受極高溫。而一般建築物外牆會以「瓦仔」或油漆保護混凝土，故受高溫影響的機會較低。他又稱，根據經驗，即使氣溫升至37至38度，本港道路及建築物亦沒有出現問題。

▼熱浪侵襲英國▼



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張欣宇︰港鐵設計鐵路時已考慮高溫影響

另外，受熱浪影響，英國鐵路曾有軌道起火，服務亦出現延誤或要停運。立法會議員、曾於港鐵任職的張欣宇解釋，由於路軌是由鋼製成，遇熱會膨脹，令路軌變形甚至斷裂；而英國在高溫下，更因路軌枕木出現自燃情況，影響服務。

至於情況會否在本港重演？張欣宇指，由於本港氣溫比英國高得多，港鐵在設計鐵路時已考慮溫度影響：「已經諗到（氣溫）有機會過40度，路軌會再預高多20至30度。」因此在每段路軌之間會預留約10厘米的空隙，讓路軌有膨脹空間。他又表示，港鐵平日保養亦會留意空隙會否變得過細：「顯示路軌膨脹較嚴重，極端可能要斬斷啲。」

立法會議員張欣宇。（資料圖片／廖雁雄攝）

至於路軌方面，據張欣宇了解，東鐵已更新物料，路軌的軌枕由木材變為不能燃燒的合成材料。不過輕鐵部份路段現時仍使用枕木，建議港鐵在高溫天氣下，要加強巡查相關路段。他又認為，近年極端天氣頻現，港鐵應未雨綢繆，測試氣溫如高於40度時，對鐵路的影響，並強調「香港都唔以鬆懈。」