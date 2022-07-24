調查：過半升中學生感壓力大　寧打機聽歌紓緩　不肯與他人傾訴

香港基督教女青年會（女青）今（24日）公佈「學生升中適應」調查，受疫情影響，高小學生學習模式不時變動，於學校結交朋友機會亦大減，女青調查訪問了596位升中學生及316名家長，結果發現不少學生及家長皆有抑鬱及焦慮問題，但當中學生問題較為嚴重。



升中學生壓力大 女學生問題較嚴重

女青助理研究主住藍朗指出研究顯示升中過程過半數學生承認有壓力和應到焦慮及抑鬱，當中感到有以上情況的女學生較男學生，不論是升中壓力、焦慮還是抑鬱都比男學生高出10個百分比。研究亦指出升中過程若家庭關係轉壞 ，會令學生升中壓力、

焦慮及抑鬱更嚴重，又指大部分升中學生最受學業相關事項困擾，但亦有4成以上學生受疫情影響，因憂心受感染和復課而有壓力，而面對這些情緒問題，學生偏向打遊戲、聽音樂舒緩心情，並不傾向與他人傾訴。

女青家庭健康促進中心單位主任施倩俐表示：「升中初期適應並不容易。」她指出疫情令授課形式不斷轉變，又令學校實體活動大減，學生因而難以適應新環境及結交新朋友，面對突如其來的環境變化，再加上青春期轉變，學生會受到雙重壓力，特別是女學生青春期較男學生早，對社交和別人的評價較為敏感，着重自己的內在評價，相反男學生則更受外在客觀環境影響，因此升中女學生會更難適應新環境。

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打遊戲是壓力大表現

應屆中一生阿朗（化名）表示由於中小學環境不同，升中後功課量大增，小學一天只有五六份功課，但中學就有十二三份，每日平均要花兩小時以上才能完成，再加上沒有小學同學與他一起升至同一間中學，令他升中初期難以適應新環境，後來花了大約三個月才能適應新校園生活。

阿朗母親表示當時阿朗表現壓力的行為主要是吃多了糖、變得經常躲在房間、減少笑容和增加打遊戲時間等，她稱阿朗原來是不打遊戲的，但自升中後就沉迷遊戲，玩到不知時日過，最誇張試過一天打了10小時遊戲。她坦言明白阿朗打遊戲是因爲壓力大，但又言她當時亦因此產生壓力，不懂得處理問題。

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家長要與子女多加溝通 學生應給予時間自己適應

面對升中問題，學生和家長都可能會有情緒困擾，女青家庭健康促進中心單位主任施倩俐提出幾個建議給家長、學生及學校。在家長方面，她建議家長不應集中子女行為表現，如打機時間增加等，應嘗試了解背後原因，關心和明白子女升中「壓力」，她強調升中後家長應調節對子女學業的期望，應多讚賞、少批評子女，並特別關注女兒的情緒，主動解釋生理轉變，如有機會亦可安排讓子女跟中小學同學聯誼。

施倩俐提醒中學和小學的成績標準不同，學習方法亦不盡相同，建議升中學生應給予時間自己適應，接納自己一時的「退步」、裝備學習技巧和積極參加學校活動，如有壓力亦可嘗試和他人傾訴。

施倩俐建議學校可多加關注中一學生的壓力及需要、調節學生學業要求、安排學生聯誼，並主動指導及解答女生有關生理轉變的疑慮。