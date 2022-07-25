MIRROR演唱會｜實名制首場開鑼　鏡粉提早3小時到　斥黃牛飛不值

本港人氣男團Mirror首個紅館演唱會今晚（25日）開鑼，門票一飛難求，更有傳被炒至過百萬一張門票，主辦方早前為求遏止炒風，應康文署要求，在公開發售的門票採用實名制。

惟《香港01》記者今午在開場前，仍在網上輕易找到「黃牛黨」放售今晚的頭排門票，對方強調是內部門票，毋須實名登記，索價過萬元一張，有已購票入場的歌迷直斥不值，多鍾愛偶像亦不會向「黃牛黨」屈服。

至於現場方面，過千MIRROR過迷早在下午5時左右，即開場前三小時，在紅館現場聚集，部份人是響應MIRROR 12子各自歌迷會的應援行動，數百姜濤的歌迷更在紅色港鐵站外，高舉偶像燈牌，高呼「姜濤」，以示對偶像的支持。



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今早最貴炒價仍一票10萬元

記者昨夜到「黃牛」網站Viagogo查看Mirror演唱會今晚首場門票的售價，發現門票仍有炒價，介乎5,060元至140,861元不等，至今早炒價稍為回落，但最貴仍達10萬元。

Facebook多個演唱會門票群組至今午仍有門票出售，包括今晚的門票，記者嘗試聯絡其中一名賣家，對方表示能出售4張第一行連位門票，每張11,500元，第二行的兩張連位則售9,000元一張，強調是內部門票，並無實名登記，買家毋須對名便可入場。

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千名鏡粉提早三小時到場

演唱會8時15分開始，在下午5時許，紅館門外已有逾1,000人聚集，大部份都是今日觀看演唱會的歌迷。MIRROR 12子，包括陳卓賢（Ian）和姜濤的歌迷會兵分多路派發應援物品，歌迷排長龍索取。

持實名票核對身份證後戴上紫色手帶

持有實名票的觀眾先到檢查站核對身份證明文件，通過驗證後，職員便會協助配戴紫色的手帶，以便識別入場。大會同時預備了印有「MIRROR」標誌的手扇和雨衣派發予實名門票的觀眾。

有幸買到頭場門票的吳小姐表示，特地請了半日假，提早在5時左右到場，以防有混亂情況，但核對身份的流程暢順，只要出示身份證核對門票上的姓名便可，她形容流程類似進行強制檢測。

吳小姐稱是陪伴身為MIRROR歌迷的朋友到場，但得悉有幸觀看頭場，即使是最「山頂位」的尾排亦十分興奮，「入到場當贏啦，無論係第幾排都好」，「我哋坐最後一排，所以都係感受下個氣氛，最主要係睇啲fans（歌迷）點樣尖叫。」

被問到成功購票的「秘技」，她指「只要耐心等候，一路等個網refresh（更新），朋友好勁啊，佢買咗兩張，跟住再過咗個零兩個鏡再買多兩張，都唔係靠我努力，係朋友幫手買到。」

吳小姐表示，特地請了半日假，提早在5時左右到場，以防有混亂情況，但核對身份的流程暢順，只要出示身份證核對門票上的姓名便可，她形容流程類似進行強制檢測。（盧翊銘攝）

「神徒」未入場先花千元買偶像周邊商品

全身粉紅裝束，穿着寫有「Anson Lo」（盧瀚霆）上衣的「神徒」馮小姐則表示，在購票當日力邀四五位朋友協助「撲飛」，幾經艱辛才買到三場的門票，包括首尾場，「（當日）好開心啊，以為係假㗎。」她形容心情興奮得有如中六合彩，更勢言三日均會以「神徒裝束」入場，以示對偶像的支持。

她今日特地請半日假，早在2時許便到場購買偶像的周邊商品，「啱就買㗎喇，買咗千零蚊先」，但坦言仍未掃完貨，會繼續買。

對於大會採納實名制，她表示流程較想像中流暢，但不代表能完全打擊黃牛黨，「都有好多招數㗎嗰啲牛（黃牛），好似話你畀咗名佢先，跟住佢幫你搶」，但她強調自己拒絕惠顧黃牛。

葉先生指，自己是「佛系」歌迷，無刻意買富衞保險的產品，又認為炒至數十萬元的黃牛飛「唔值」，多喜歡偶像亦不會屈服。（盧翊銘攝）

男「姜糖」提早一日到來支持偶像

明日（26日）才入場的「姜糖」葉先生，今日已到場應援，他表示，MIRROR 12子均是其偶像，尤其鍾愛姜濤，為支持首場才有的應援行動，故今日無飛亦要到場支持，又指會為明日嗌破喉嚨，多吃喉糖。

他並非手持實名制的公售門票，而是贊助商的，但強調自己是「佛系」歌迷，無刻意買富衞保險的產品，又認為炒至數十萬元的黃牛飛「唔值」，多喜歡偶像亦不會屈服。