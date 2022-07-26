星河明居、名城、藍天海岸等逾40屋苑污水呈陽性　33萬人要快測

政府今日（26日）公布三區污水監測呈陽性，涉及東涌藍天海岸、昇薈、東環、海堤灣畔及迎東邨，沙田區大水坑站迎濤灣等至大圍名城1至3期一帶，以及黃大仙區星河明居、鳳德邨、峻弦、曉暉花園一帶，三區33萬名居民及工作人員獲派快速抗原測試包，供他們自行檢測。



▼東涌五個污水呈陽性屋苑▼



政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

因應三區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約33萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼沙田區及黃大仙區部分污水呈陽性屋苑▼



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三區屋苑名單：

沙田區 — 晴碧花園、錦暉苑、迎濤灣、雅濤居、薈晴、嘉華星濤灣、名城1至3期、麗星樓、金昌樓、祥興樓、泰安樓、永富樓、康樂樓、好時洋樓、天寶樓、金輝樓、滿華樓及頌安邨

黃大仙區 — 鳳禮苑、星河明居、鳳德邨、嘉峰臺、新麗花園、宏景花園、瓊山苑、瓊軒苑、瓊麗苑、峻弦、曉暉花園、威豪花園、怡富花園、怡發花園、興業大廈、海港花園、帝峯豪苑及彩峰苑

離島區 — 藍天海岸（水藍．天岸、藍天海岸、影岸．紅及水藍天）、昇薈、東環、東環II、海堤灣畔及迎東邨

當局表示，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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