增524名師生中招呈報　民生書院等11校個別班別須停課一周

本港今日（26日）新增4,276宗確診個案，連續第6日單日確診逾4000宗，當中包括524宗由學校呈報個案，涉387間學校。在過去七日，本港共243間學校有兩宗或以上個案，今日再多11間學校有個別班別須停課一周，包括民生書院5A班。

至於近日出現較大規模傳播的九龍華仁書院，今天則未有新增確診個案。



▼九龍華仁書院有個別班別及學生須停課▼



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日有387間學校共呈報524宗個案，包括447名學生及77名教職員染疫。在過去七日，共243間學校有兩宗或以上個案。

11校有班別須停課

張竹君續指，今日再多11間學校，有個別班別須停課一周，包括青松侯寶垣中學2N班、元朗世德幼稚園K2B班、善一堂安逸幼稚園全日幼兒班B班、民生書院5A班、中華基督教會燕京書院1C班、香海正覺蓮社佛教普光學校4C班、元朗公立中學校友會鄧英業小學6D班、高主教書院幼稚園部上午低班禮班、金巴崙長老會耀道中學3A班、聖文德天主教小學5DS班及6BR班、香港靈糧堂秀德幼稚園AN2班。

▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼



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九龍華仁書院無新增個案

至於近日出現較大規模傳播的九龍華仁書院，張竹君指，除了5Y班早前已停課，參與排球班及歌唱班的學生，現時未有再回校上學。今日亦無涉及該校的新增個案，暫未見病毒傳播到其他班別。