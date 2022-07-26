增4276宗確診　84歲婦在家暈倒送院亡　張竹君：防疫無條件放寬

本港新冠肺炎疫情反彈，衞生署衞生防護中心今日（26日）公布，新增4,276宗確診個案，是連續第六日破4,000宗，當中3,975宗為本地個案。醫院管理局表示，呈報多六宗死亡個案，包括三男三女，年齡介乎84至97歲。當中一名84歲婆婆曾中風，亦有腦退化及心臟病，她在7月18日在家被發現不省人事，送急症室時已死亡，其後發現核酸檢測發現陽性。

本港確診個案繼續破4,000宗水平，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，估計現時疫情仍未見回落跡象，直言：「疫情未見頂，但都知大家抗疫一段時間，唔希望貿貿然收緊社交距離措施，當然無條件再繼續放寬。」故她指希望市民合作，以及安排長者盡快接種疫苗。



張竹君表示，新增3,975宗本地個案，當中1595宗為直接核酸陽性，快速測試陽性已經核酸檢測確診的為2,380宗。輸入個案方面，則新增301宗。

張竹君又分析疫情走勢，指：「確診數字大家都見到慢慢都係向上，港大即時有效繁殖率大概1.3，每日患病率都高到1.2，暫時未見回落跡象。」她強調不希望突然收緊社交距離措施，但仍沒有條件再放寬，故希望市民合作，如有不適盡快求診，未接種疫苗的人士亦盡快打針。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏則指，醫管局新呈報多六宗死亡個案，全部病人並非來自院舍，當中兩人接種三針，三人打兩針，以及一人沒有接種疫苗。

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近九旬婆婆打齊三針仍不治

關慧敏表示，有兩宗死亡個案為送到急症室時已死亡，包括由衞生署法醫告知的一名84歲婆婆，她7月18日在家被發現不省人事，送急症室已死亡。第二名為88歲婆婆，她已接種三針疫苗，沒有長期病。該名婆婆7月11日開始出現上呼吸道病徵，至7月12日快測陽性，她曾到指定診所求醫，獲處方口服藥。不過她至7月17日突然出現氣喘及在街上暈倒，送到急症室後證實死亡。

另外四名離世病人均是住院病人，包括一名患有血壓高、糖尿病及膽固醇高的97歲男子，他7月15日起出現精神不振、發燒以及咳嗽情況，到急症室求診，當時陽性核酸發現CT值為13.6，入內科病房治療，並獲處分開始口服抗病毒藥。其情況惡化要聞高濃度氧氣，延至昨日不治。

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另一名離世病人為94歲婆婆，她本身患有三高，7月19日發燒及上呼吸道病徵，入急症室後發現檢測陽性，亦有處方口服抗病毒藥，情況惡化至昨日離世。

離世病人亦包括一名87歲男子，已表種兩針疫苗，他患有糖尿病、腎衰竭、血壓高，亦曾中風。他於7月7日經核酸檢測發現陽性，有獲處方口服藥，然情況惡化至昨日死亡。最後一及離世病人為85歲男子，已接種兩針，他患有腎衰竭，須腹膜透析。他於7月11日頭暈不適發現，送到急症室後檢測陽性，入院出現細菌性腹膜炎至昨日死亡。

關慧敏又表示，醫管局已在不同設施，包括公立醫院、安老院、指定診所、暫託中心等為病人處方兩款新冠口服藥。至7月24日已處方超過3.8萬劑，包括2.1萬劑莫納皮拉韋、1.7萬劑帕克斯洛維德。她強調有足夠藥物，會為合適病人處方，減少病情惡化風險，呼籲就算大部分病情輕微亦勿掉以輕心。

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