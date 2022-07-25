海鱻城牛肝菌疑致食物中毒　揭摻不可食菇類　供應商曾散賣須下架

食物環境衞生署食物安全中心表示，早前接獲通報一宗疑因進食菇類引致食物中毒的個案，並派員到涉事食肆調查，發現有關牛肝菌摻雜不可食用的菇類品種。

中心初步調查顯示，涉事產品進口後全數分銷至供應商「廣昌海味」，以散裝形式出售，中心指令該供應商將受影響產品停售及下架，並呼籲市民立即停止食用。



牛肝菌。（資料圖片／羅俊文攝）

中心發言人說，他們派員黃大仙涉事食肆調查及抽取樣本化驗，經真菌專家評估樣本後，發現有關牛肝菌摻雜一些不可食用的菇類品種。

初步調查顯示，涉事產品進口後全數分銷至供應商「廣昌海味」，以散裝形式出售。中心已指令該供應商將受影響產品停售及下架，及回收所有自今年5月31日起售出的牛肝菌。

中心指，菇類中毒一般屬急性，嚴重程度要視乎進食菇類的品種及數量，進食者也會出現各種不同的症狀。菇類中毒的潛伏期一般較短，進食者會出現腸道症狀，最常見的是噁心、嘔吐和腹痛。有時也會出現其他的區別徵象，包括極度口渴、大量出汗、出現幻覺、昏迷，以及其他神經性症狀。

衞生防護中心表示，早前五人在黃大仙樂富廣場的酒家「海鱻城」一同食用牛肝菌，懷疑進食牛肝菌後引致食物中毒。（海鱻城fb圖片）

資料顯示，衞生防護中心7月19日曾表示，五人在黃大仙樂富廣場的酒家「海鱻城」（Ocean Fresh Restaurant）一同食用牛肝菌，至凌晨時份出現腹痛、腹瀉、暈眩、虛弱等徵狀，懷疑是進食牛肝菌後引致食物中毒。