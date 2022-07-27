授勳2022︱去年7.1 SOGO被刺警員獲銀英勇勳章　莊定賢、陶輝獲獎

港府今日（27日）公布2022年授勳名單，當中包括多名紀律部隊人員。2021年7月1日銅鑼灣SOGO崇光門外發生刺警案，被襲擊的警員蘇敬祖獲頒銀英勇勳章，當局形容：「即使情況危急，危及生命，蘇先生仍表現出非凡的勇氣和決心，無畏無懼地盡力履行警務人員的職責。」



另外，海關關長何珮珊、警務處高級助理處長林曉彤，以及在2019年反修例事件中，多次指揮應對示威者行動的兩名警務處助理處長莊定賢（David John JORDAN）及陶輝（Rupert Timothy Alan DOVER），亦一同獲頒紀律部隊及廉政公署卓越獎章。



▼2021年7月1日 銅鑼灣SOGO崇光發生刺警案▼



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政府：蘇敬祖用盡力氣提醒附近同僚有即時危險

當局今日公布授勳及委任太平紳士名單，兩份原定於6月底公布，相關人士均是獲得前任行政長官林鄭月娥頒授勳銜及作出嘉獎。當中銀英勇勳章得主為蘇敬祖，他為去年7月1日銅鑼灣SOGO崇光門外刺警案中的被刺警員。當時50歲男子梁健輝持生果刀刺傷一名機動部隊男警員蘇敬祖，其後梁用刀自插胸口，送院後不治。

當局指蘇即使身受重傷大量出血，「但仍用盡力氣提醒附近的同僚有即時危險，使其他人員有所警覺及馬上增援。」當局又指，事件中蘇身體遭受嚴重刀傷。

莊定賢、陶輝指揮應對示威者獲讚揚忠誠勤敏

另外，今次紀律部隊及廉政公署卓越獎章的得獎者包括警務處助理處長莊定賢及陶輝，二人均在2019年反修例事件中，多次指揮應對示威者行動。當局指二人表現卓越， 忠誠勤敏，故獲頒授香港警察卓越獎章。當中莊定賢於2014年佔領運動中曾遭襲擊頭部致血流滿面，故有「爆頭警司」的綽號。

其餘獲得紀律部隊及廉政公署卓越獎章的有警務處高級助理處長，以及海關關長何珮珊。當局指林曉彤服務香港警務處逾32年，表現卓越及忠誠勤敏，故獲頒授香港警察卓越獎章。而何珮珊則服務香港海關逾31年，獲頒授香港海關卓越獎章。而救護總長吳孝銘及消防總長陳錦輝，亦獲頒授香港消防事務卓越獎章。

郭嘉銓獲行政長官公共服務獎狀方面

行政長官公共服務獎狀方面，獲獎狀人士包括警務處助理處長郭嘉銓，他曾任職警察公共關係科總警司，2019年亦曾主持警方「四點鐘」記者會。警務處總新聞主任歐芷賢亦同獲獎狀，當局指她任職香港警務處期間，表現出色，故頒獎狀以示嘉勉。其餘獲獎狀人士有任職行政長官辦公室的貴賓車高級私人司機謝錦華、食物環境衞生署公眾骨灰龕位編配主任楊鎮海，以及高級警司薛鎮廷（Justin Andrew Mark SHAVE）。