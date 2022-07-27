調查指應屆大學畢業生期望月薪2.53萬元　鍾情鐵飯碗多過入Google

踏入畢業季，有機構公布一項針對大學生就職事宜的調查結果，發現應屆大學畢業生的期望薪酬明顯示上升，受訪大學畢業生，對第一份全職工作期望薪酬為年薪30.3萬元，即月薪約2.53萬元，較去年增加19%。

調查亦發現，受訪畢業生鍾情「鐵飯碗」，香港特區政府仍是各學科大學生眼中最理想僱主。至於商科學生眼中的最理想僱主為摩根大通，其次是滙豐銀行及Google；工程與自然科學學生最理想僱主為香港特區政府，第二、三為Google及蘋果公司。



僱主品牌顧問Universum今年訪問全港9間大學近4,500名學生，了解來自不同學科的學生的事業偏好，以及對僱主的期望，並就各類別進行排名，分享年輕人才在事業上的抱負。調查結業發現，學生對畢業後的期望薪酬顯著提高，金額較去年增加19%，預期平均年薪由2021年同類調查的25.4萬元、即月薪2.12萬元，增加至今年的30.3萬元、月薪2.53萬元。



其中，修讀工程與自然科學的畢業生，預期平均年薪按年增加24%，期望年薪約30.4萬元，至於商科學生預期平均年薪則增加20%，期望年薪為29.8萬元。若按受訪學生性別分析，男畢業生期望平均年薪為31.8萬元，而女畢業生則為29.5萬元，不同性別期望收入差距約7%，較去年收窄近一半，為五年來最小差距。

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商科學生首選摩根大通 工程與自然科學學生首選入政府

調查同時邀請受訪大學生選出眼中最理想僱主，港府今年繼續獲各學科的大學生選為理想僱主。至於商科學生方面，首名是摩根大通 ，其次是滙豐銀行、Google、政府及蘋果公司 ；工程與自然科學學生眼中最理想僱主則是政府，其次是Google、蘋果公司、微軟及摩根大通。

機構亞太區執行董事Mike Parsons表示，調查清楚反映香港年輕人才對目前生活成本上漲，以及其他經濟和通脹挑戰的憂慮。與往年相比，應屆大學畢業生今年對進入勞動市場的預期薪酬大幅上升，相信與疫情變化及其他經濟因素相關，認為是可以理解。

Mike Parsons稱，畢業生對在家工作亦愈來愈感興趣，學生們對遙距辦公可能對其社交或職場生活造成影響的擔憂，則有所減少。

大學生多以LinkedIn和Instagram認識僱主

機構亦分析各機構透過社交媒體連繫大學生的表現，Mike Parsons稱，調查顯示現今大學生普遍透過LinkedIn和 Instagram認識僱主，在有關平台上最有興趣了解的三大範疇，包括企業提供的培訓及發展機會、晉升機會以及薪酬和福利。他又認為，企業不能忽視在社交媒體上吸引新人才的重要性，當中Google、蘋果公司及宜家家居（IKEA）在社交媒體吸引人才的表現最優秀。

調查又發現，今年受訪畢業生會以「鼓勵工作與生活平衡」為就職的優先考慮，比「安穩就業」排名更高，情況與疫情爆發前相似。機構分析，結果反映學生對就業市場較為樂觀，對工作穩定性的憂慮較少。