蔬菜批發商會會長袁昌上周三病逝終年74歲　商會︰如蔬菜百科全書

香港入口蔬菜批發商商會今日（27日）表示，該會會長袁昌於上周三（20日）於醫院病逝，終年74歲。遺體被移送至世界殯儀館，於8月3日出殯。

商會形容袁昌有如「一本蔬菜的百科全書」，對各蔬菜品種的生產優劣、生長季節、 各生產區的價格及運輸流程瞭如指掌。商會又指，袁畢生致力協助蔬菜批發業界爭取經營及發展空間，認為袁的離開是重大損失，感到非常痛心。



袁昌曾多次於疫情期間接受傳媒訪問，拆解市民「捱貴菜」的原因，講述有關蔬菜的供應及食物安全議題。商會表示，袁昌擔任該會會長逾20年，帶領商會為香港蔬菜批發業界的健康經營及持續發展而奔走，例如改善業界經營環境、為蔬菜批發傳統行業探討新經營方式，以適應社會的變化等。

袁同時多次就行業經營困難的處境及訴求，向政府相關部門及立法會議員反映，冀能為業界爭取更合理的經營條件。

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商會續指，袁昌曾多次與內地及澳門相關政府部門及蔬菜供應商溝通，並走訪內地多個省市實地考察交流，為當地供港蔬菜的生產、包裝及運輸等提供意見。

商會形容袁昌為「一本蔬菜的百科全書」，對各蔬菜品種的生產優劣、生長季節、 各生產區的價格及運輸流程瞭如指掌。商會又指，袁昌畢生致力於協助業界，在蔬菜批發日漸經營困難的情況下，為他們能夠繼續爭取生存及發展空間，認為袁離世是該會的重大損失，為此深感痛心，「您（袁昌）永遠是我們懷念的良師益友，學習的典範。 」