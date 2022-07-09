拆解停電賞罰機制　停電85分鐘已罰到頂　議員：以往無諗過咁嚴重

元朗朗屏中電電纜橋上月21日發生大火，導致元朗、天水圍及屯門大停電，中電日前向政府提交進一步報告。根據報告，今次停電時間長達13小時，逾17.5萬戶受影響，估計單是今次事故，中電將被扣減准許回報0.015%作懲罰。另外，中電亦料無法得到「供電可靠性」項目的獎勵，推算除了有機會被罰1,600萬元，亦或較過去三年少收1,600萬元「獎勵」。

不過根據《管制計劃協議》，在「恢復供電」項目中，電力中斷時間的懲罰至85分鐘已封頂，故雖然今次事故停電時間達770分鐘，不過中電最高懲罰亦只為扣減准許回報0.015%。有立法會議員認為，以往制定《管制計劃協議》時，「無諗過會發生咁嚴重嘅事故」，強調政府應經一事長一智，檢討懲罰機制。



▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼



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根據中電於7月6日提交的進一步報告，電力於6月21日晚上7時10分中斷，經緊急調配後，於6月22日凌晨約1時半為約15.5萬受影響客戶恢復電力供應，並於當天早上8時為餘下約2萬客戶恢復供電，總共停電時間近13小時。

燒橋事故致「供電可靠性」降失獎勵 料將「賺少」1,600萬元

根據《管制計劃協議》，今次事故將觸及「供電可靠性」及「恢復供電」相關客戶服務表現的罰則。在「供電可靠性」方面，計算的準則為受影響客戶停電時間總和，如供電可靠度99.996%，則可獲在准許回報中得到額外0.015%作獎勵；如供電可靠度低於99.995%，則維持8%准許回報；如供電可靠度低於99.992%或以下，則要扣減准許回報0.015%作懲罰。

參考中電年報，過去三年中電供電可靠度亦達99.999%，估計可「攞盡」0.015%獎勵。不過單計及今年6月的大停電事故，已令供電可靠度跌至99.994%，雖然未達懲罰機制的門檻，不過亦未能如往年一樣取得獎勵，料將收少1,600萬元。

▼6月21日晚 元朗、天水圍大停電▼



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恢復供電罰則只分兩級 停電超85分鐘罰款已封頂

至於「恢復供電」方面，計算因素為一年內停電時間及停電次數，若平均電網供電復電時間為65分鐘或以下，可獲准許回報中得到額外0.015%作獎勵；若多於85分鐘，則要扣減0.015%作懲罰。由於今次事故中停電時間達770分鐘，雖然遠超懲罰上限，不過仍只是扣減0.015%，即約1,600萬元。

另外，事故亦料影響中電執行董事及高層管理人員年度賞金。根據中電年報，年度賞金參考指標包括客戶意外停電時間，今次停電時間長達近13小時，估計年度賞金或遭扣減。

民建聯立法會議員、環境事務委員會主席葛珮帆。（資料圖片／廖雁雄攝）

葛珮帆︰大停電後須全面檢討《管制計劃協議》 包括懲罰機制

民建聯立法會議員、環境事務委員會主席葛珮帆認為，由於本港一向供電穩定，從未發生過嚴重停電事故，「以前覺得停85分鐘已經好大件事，無諗過會停咁耐」，因此《管制計劃協議》中懲罰機制於85分鐘封頂。她形容今次事故令政府經一事長一智，認為政府須全面檢討《管制計劃協議》，包括懲罰機制。

目前《管制計劃協議》中，電力公司的客戶服務表現是以全年表現作考量，有別於港鐵的事故懲罰機制，按單一事故逐單「埋單」。葛珮帆認為，下一份《管制計劃協議》有需要重新制定懲罰機制，而參考港鐵是其中一個可考慮方向。她又指，立法會將繼續跟進事件，或與其他相關的委員會舉行聯合會議，討論大停電事故。

▼6月21日晚 消防處首出動滅火機械人協助救熄元朗電纜橋大火▼

