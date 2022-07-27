九巴出招助消暑　安排電巴做流動冷氣候車室　申請設飲品售賣機

本港天氣持續炎熱，更接連打破高溫新紀錄。九巴今日（27日）表示，將安排電動巴士停泊於特定的巴士總站，作為流動冷氣候車室，乘客可先在電巴上休息及等候，相關特定巴士站包括荃灣西站、深水埗（欽州街）、寶林總站，以及黃大仙總站。九巴又指，已向政府部門申請加水站及飲品售賣機。



▼7月26日 酷熱天氣警告生效第12日▼



+ 3

酷熱天氣警告至今日中午12時，已生效超過286小時，打破2007年紀錄，成為本港有紀錄以來持續生效時間第三「長命」的酷熱天氣警告。此外，亦刷新了多項新紀錄，包括歷來最熱的「七月天」、有紀錄以來最多日數氣溫達35度或以上，以及有紀錄以來最熱的大暑等。

+ 1

九巴今日表示，雖然現時各巴士總站不屬九巴擁有，但樂意運用資源，改善候車環境，包括在酷熱天氣下，提供較舒適的候車環境。九巴指，將安排電動巴士停泊於特定的巴士總站，作為流動冷氣候車室，讓乘客可先在電巴上休息及等候，再按應用程式顯示的巴士預計到站時間，前往路線所屬月台登車。特定巴士總站包括荃灣西站、深水埗（欽州街）、寶林總站，以及黃大仙總站。

另外，九巴指車長會於情況許可下，提早讓乘客上車，縮減他們於室外候車的時間。九巴續指，已向相關政府部門申請，加設加水站及飲品售賣機，正等候審批，包括於更多巴士總站設置加水站；及放置飲品售賣機，讓市民購買冰涼飲品。

▼7月25日 天文台再錄得35.8度高溫▼

