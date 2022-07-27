衞生署試行旅客網上健康申報　兩周發1萬邀請僅5000人登入

政府逐漸放寬入行措施，抵港旅客上升，衞生署今日（27日）宣布，推出「電子醫學監察系統」試行計劃，抵港人士可選擇在網上平台申報健康狀況和快速測試結果等，以讓衞生防護中心能更準確掌握抵港人士檢疫期間狀況。試行計劃本月14日已經推出，當局至今已邀請約一萬名旅客使用平台，當中約一半人選擇登入系統。

衞生署表示，網上平台旨在為抵港人士提供記錄其健康狀況的便捷途徑，他們仍可選擇沿用紙本紀錄作申報。



衞生署推出「電子醫學監察系統」試行計劃，抵港人士可選擇在網上平台申報健康狀況和快速測試結果。（資料圖片/蘇煒然攝）

衞生署傍晚表示，本月14日起已推行「電子醫學監察系統」輔助電子平台的試行計劃，當局會向須入住指定檢疫酒店的旅客發出手機短訊，邀請他們使用短訊提供的連結登入系統，於檢疫期間每天上載相關資料，包括個人聯絡資料、快速測試結果，以及個人健康狀況。截止昨日（26日），當局已向約1萬名入住檢疫酒店的抵港旅客發出短訊邀請，當中約5,000人選擇登入系統。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



+ 14

當局表示，以試行計劃推出網上平台，主要是測試網上系統能否協助當局更有效監測抵港人士的狀況和提供適切跟進，以及適時提醒抵港檢疫人士進行快速抗原檢測及自我監測身體狀況，並強調抵港人士仍可選擇沿用紙本紀錄作申報。

衞生署續指，會分析試行計劃期間收集的數據、系統的使用情況和相關系統的承受能力，決定是否全面推行計劃。在試行計劃推行期間，指定檢疫酒店仍須根據現行安排，繼續收集抵港人士的健康監測資料、向署方提交陽性檢測結果人士的名單，以及提醒未進行快速測試的人士。

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼

