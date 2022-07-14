公屋申請人投訴遭母挪用身份買綠置居失上樓　申訴署裁房署存漏洞

資助出售房如居屋、綠置居等，多年來都是「一屋難求」。申訴專員公署接獲投訴指，一名公屋申請者報稱被年長母親挪用身份，以符合「家有長者計劃」資格並成功中籤買到一個綠置居單位「上車」，但投訴人自己因此失去公屋申請資格，認為房屋署在其母親簽署買賣合約時，署方未曾向他核實住戶身份，退出公屋申請資格的聲明表格上，亦沒有投訴人本人的簽名，事後更拒絕讓投訴人退出綠置居計劃，及恢復其公屋申請資格。

申訴署裁定投訴成立，批評房屋署未有安排投訴人簽署綠置居申請聲明，未能確保申請人會與母親同住，違反計劃的目的，明顯造成不公，而其母亦無資格代表投訴人撤回公屋申請，促請房屋署檢討有關流程，並徵詢法律意見，再三判斷涉事單位買賣合約的合法性及有效性。



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事主早與母親分開居住 稱不知對方用自己名義一同買綠置居

據申訴專員公署的調查報告指，事主與母親本來同位房協一個出租屋邨單位，母親是戶主，事主是登記住戶，惟兩人關係欠佳，事主早在10多年前已遷出。事主前年5月再向房屋署申請公屋，惟5個月後，房屋署致函事主稱，其母親已用二人的名義，在「綠置居2019」經「家有長者計劃」，購買一個單位，故須取消事主的公屋申請。

事主其後向房屋署解釋，無意購買涉事綠置居單位，以及對有關交易毫不知情，惟房屋署拒絕接納其投訴，更明言除非事主報警或其母親「撻訂」，否則不會讓他退出綠置居計劃，或恢復其公屋申請資格。

申訴專員公署。（資料圖片）

事主在去年4月向申訴專員公署投訴，不滿房屋署審批其母的購買單位申請時，沒有核實其意願，以及要求他報警或其母「撻訂」才同意讓他退出「綠置居2019」申請，批評做法並不合理，亦令他感到為難。

申請專員公署介入調查後，揭發接受投訴人的母親申請的屋邨辦事處職員，只會核對申請表與住戶在租約上的資料，包括：

1. 住戶是否符合申請資格

2. 名列租約內所有家庭成員是否填報申請表內

3. 填寫的家庭成員資料是否與住戶檔案記錄相符

4. 戶主在申請表上的簽署是否與租約上的簽署式樣一致



房屋署反駁指，投訴人及其母親一同簽署綠置居申請表，即使投訴人無簽署任何附屬聲明書，有關規定仍然有效。（資料圖片）

核對的資料僅涉及戶主的簽署，造成家庭成員被挪用身份申請的漏洞。房屋署反駁指，由於公屋及出租屋邨的租約均是由戶主與房委會／房協訂立，戶主應確保申請表上的資料準確無誤，亦要承諾交易完成後，交還現居單位，故房署主要核對戶主在申請表上的簽署，與租約上的簽署式樣是否一致。

僅投訴人母親須要出席揀樓、簽買賣合約及填聲明書

房屋署又提到，由於申請人是投訴人的母親，而參加「家有長者計劃」中屬於已年滿60歲的人士亦是其母親，故在無聯名業主的情況下，僅投訴人母親須於2020年7月14日出席揀樓、簽署買賣協議及聲明書，強調現有安排符合既定銷售安排，亦可避免對其他未擬成為業主的家庭成員造成不便，但未有回應影響其他家庭成員的公屋申請資格。

投訴人未有以家庭成員身份簽確認書

申訴署批評，家有長者計劃的聲明書，要求參與計劃的家庭成員確認透過該計劃購買綠置居單位後，必須與參與計劃的年長親人同住，惟在本案中，房屋署僅要求投訴人母親以年長親人的身份簽署相關聲明書，卻未有要求投訴人以家庭成員的身份簽署確認，直指做法未能達到聲明書的目的，是有關計劃的漏洞；投訴人明言不會與母親同住涉事單位，正正違反「家有長者計劃」的原意。

明知投訴人正申請公屋卻無安排簽聲明書

另外，房屋署早已知悉投訴人的公屋申請，卻無安排他簽署聲明書，直斥「做法令人費解」，強調綠置居申請人無權代表其家庭成員放棄公屋申請，促請房屋署有需要檢討現時簽署聲明書的安排，以確保聲明書的合法性和有效性。

申訴專員趙慧賢向房屋署提出兩大建議：

1. 因應本案揭示的漏洞，徵詢法律意見，以了解有關聲明及已簽署的買賣合約的合法性及有效性

2. 檢討現行未有安排家庭成員簽署聲明書的問題，以考慮改善相關行政程序，確保「家有長者計劃聲明書」及放棄公屋申請的聲明名副其實



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房署：不可能與所有申請及其家庭成員會面

房屋署則反駁指，在徵詢法律意見後認為，投訴人及其母親一同簽署綠置居申請表，即使投訴人無簽署任何附屬聲明書，有關規定仍然有效，強調在簽署買賣協議時要求申請者簽署聲明書，僅「再次確認有關規定」。

房署續指，本案關鍵不在於投訴人有否簽署聲明書，而是有關簽名是否屬投訴人本人，故除非有公證人見證簽署，或該署與所有申請者及其家庭成員會面，否則無法杜絕個案重次發生，惟居屋和綠置居申請合共多達數十萬宗，有關程序並不切實可行，亦會對申請人構成不便，故只能就本案進一步調查和跟進。

不過，申訴署重申房署確有需要檢討簽署聲明書的行政程序，而且當投訴人再三向房屋署表示未有參與「綠置居」申請時，顯示申請及簽署買賣合約的過程中可能涉及不實的聲明內容，房署卻沒有進一步深究事件，做法未及全面和穩當。經仔細考慮房屋署的回應後，申訴專員趙慧賢裁定投訴成立。