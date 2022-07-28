海濱南岸、駿景園等五區逾37個屋苑污水陽性 政府派25.5萬快測包
撰文：鄭啟源
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本港今日（28日）新增4,886宗確診個案，政府發言人表示，於九龍城、東區、元朗區、葵青區及沙田區，至少逾37個屋苑或大廈的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，將向相關地點派發25.5萬個快速抗原測試包，供涉事住戶及相關工作人員自行檢測。
受影響的屋苑及大廈包括紅磡海濱南岸、半島豪庭及畢架山一號；東區的東旭苑、東濤苑；葵青區的新葵興花園；元朗尚城以及沙田駿景園等。
▼7月28日 部份污水陽性大廈▼
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港府發言人表示，因應多區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將向以下地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約25.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。受影響地點如下：
．九龍城區︰海濱南岸、半島豪庭、紅磡灣中心、黃埔新邨、真善美邨、碧華花園、天鑄、嘉輝臺、君逸山、永安臺及畢架山一號
．東區︰康景花園、栢蕙苑、太興樓、太成樓、太隆樓、太就樓、東旭苑及東濤苑
．元朗區︰尚城、溱林、雅珊園、麗珊園、翠珊園、泉會、朗峰園、尚築、錦珊園、蔚林、丹桂軒、麗虹花園、偉景園及銀禧花園
．沙田區︰穗禾苑及駿景園
．葵青區︰新葵興花園、葵俊苑，以及青山公路、石貝街和梨木道附近一帶住宅（見附件），包括葵星中心、雍澄軒及雍雅軒
港府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。
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