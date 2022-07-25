行山中暑｜山藝教練指出3宗意外共通點　夏天要學識慎選行山路線

兩日內3宗致命行山意外，令外界關注夏天行山的安全問題。中國香港攀山及攀登總會山藝委員會主席盧澤琛表示，夏天並非不可以行山，但在路線選擇及裝備上要多加留意，並要認識熱病的病徵，如有不適必須停下來休息，切勿「死頂」。



雞公嶺幾乎零樹蔭，夏天行十分辛苦。（顏銘輝攝/資料圖片）

過去周末天氣酷熱，有男子上周六行蚺蛇尖時懷疑中暑暈倒，由直升機送院後不治。有男子上周六帶同自閉症兒子到鳳凰山行山，有山友周日在西狗牙發現該父親的屍體，而兒子就在心經簡林被發現，腳部受傷。在周日，有印尼籍女子在雞公嶺行山時懷疑中暑暈倒，命喪山上。

從狗牙嶺回望石壁水塘。（網上圖片）

資深山藝教練盧澤琛指出，蚺蛇尖、鳳凰山及雞公嶺都是中暑的高危地點，他說：「共通點很明顯，都是比較暴露的山脊線，沒有樹蔭，難有撤退路線，上落又大。」

有網上言論指，夏天不應行山，但盧澤琛認為不能一概而論，他說：「不是什麼季節就不應去行山，而是要了解在某個季節下某條路線有什麼風險，我們要盡量減少風險及做好準備。」

山藝教練盧澤琛認為，夏天不是不可以行山，但在路線選擇上要小心，並準備充足裝備。（顏銘輝攝）

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「有兩方面要多加注意，第一是路線選擇，第二是裝備。」盧澤琛認為夏天可以選擇上落差較少、沿途多樹蔭、途經較多溪流、撤退路線多並最好有補給點的路線，「撤退方法選擇多，會較靈活，如果有不適可以縮短行程，不要選那些一開始行就要行到尾的路線。夏天飲水量可能比預期多，如果途中會經過士多甚至河流，可以得到補充。」

夏天天氣酷熱，選行山路線要多加留心。（顏銘輝攝/資料圖片）

具體例子方面，他認為城門水塘、河背水塘及大欖涌水塘這幾個水塘區一帶適合夏天行山，「那些區域樹林較茂密，路線多，可以接連不同地方，方便設定起點及終點。」

沿河背水塘家樂徑行，就會經過打卡勝地河背「竹林隧道」。（顏銘輝攝）

盧澤琛建議行山人士可以帶備輕便的濾水器，將洗水間的自來水或河流中流動的水過濾，用來飲用應急。行山人士還應帶備防曬防暑裝備，例如遮蔭用來的雨傘，可以用來撥涼的扇。他還說：「飲品方面，可以將部分飲品在行山前一晚雪成冰，在行山的期間，讓飲品慢慢融化，令你在行程中都有凍飲，而且那枝冰在必要時可以為我們降溫。」

盧澤琛表示行山時若果身體不適，千萬不要「死頂」。（顏銘輝攝）

盧澤琛表示中暑不是突然發生，身體會慢慢浮現不同熱病的反應，只要認清徵狀，及時反應，就可以避免最壞情況發生。他說：「過程中會有徵狀浮現，忽然好累，行得好慢，臉青口唇白，出冷汗，又例如不太想講說話，可能他起步時吱吱喳喳，但行行下沒有再出聲，臉色有變，都是警號。」

「可以叫他停下來休息，帶他到樹蔭下，幫他降溫，敷冰、用水抹身，撥扇，沒有樹蔭就開傘。就好似煲水，你及時熄火，就不會滾，不會中暑，但如果你有徵狀都不去處理，這煲水是一定會滾的。」盧澤琛強調「不可以死頂」，感到不適一定要出聲，通知隊友及休息。

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