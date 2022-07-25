行山中暑｜前飛行醫生憶夏天救人辛酸　「圍內都知蚺蛇尖係黑點」

過去周末周日天氣酷熱，發生多宗懷疑行山中暑的意外，政府飛行服務隊頻頻出動救人。在蚺蛇尖、鳳凰山及雞公嶺，不幸有行山人士命喪山上。

急症科專科醫生鍾浩然憶述15年飛行醫生生涯，表示蚺蛇尖是中暑黑點，在飛行服務隊做得耐都一定去過。他感嘆以前夏天執勤的經歷非常辛苦，未飛到現場已經全身濕透，在野外救人也會感到頭暈及心跳加速。



幾年前到飛行服務隊總部採訪鍾浩然，雖然當日的氣溫只是廿幾度，不算太熱，但他完成任務回來後滿頭大汗。（張浩維攝/資料圖片）

鍾浩然在飛行服務服役15年，擔任飛行醫生，每逢夏天都會處理很多與熱病相關的野外急救，例如熱昏厥、熱抽筋及熱衰竭。他說：「每年夏天都有很多，見到當值那天的氣溫有35、36度，你都預計到會很忙碌，尤其是星期六、日及公眾假期，你知道一定有很多個案。」

鍾浩然出任務時，需要穿上厚厚的制服。（張浩維攝/資料圖片）

披住厚厚的制服，拿住沉重的急救包，鍾浩然表示夏天上山救人非常辛苦。他說：「我們不是空手去救人，要拿住急救包，那個急救包很重，十幾二十公斤。你想一想，穿着很厚的制服，拿住很重的東西，要在山上行甚至跑，還要工作，真的很辛苦。我們都有點感覺，會暈、心跳、呼吸辛苦，其實經常有這些感覺。這是熱力對人體的影響，如果我在現場留得耐，會熱昏厥、熱衰竭也不出奇。」

「全身濕透，其實我們未降落已經全身濕透，以前直升機雖然話有冷氣，但冷氣很差，都難以稱為冷氣。夏天起飛不久，都已經濕透。」鍾浩然在2018年結束飛行醫生生涯，原因與一次夏天的任務有關，他說：「其中一個原因，有次炎炎夏日，在郊外幫人做心外壓。那次令我有強烈感覺，頭暈，個心砵砵跳，加上自己都有些年紀，經歷了那次後，我就不再做了，那個是警號。我最擔心下次做做下暈倒了，要人去救，連累了隊友。」

鍾浩然在2018年結束15年飛行醫生生涯，他表示有次野外急救時感到身體的不適的警告。（張浩維攝/資料圖片）

鍾浩然表示很多市民誤解，以為熱到頭暈就叫中暑，他指熱病分不同程度，而中暑是最嚴重的一種，較為罕見。他分享幾年前一次到蚺蛇尖的行動，拯救兩位在夏天行蚺蛇尖不適的行山人士，順道講解不同熱病的分別。

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「我們接報，兩個朋友去行山，兩個都捱不住，出現熱病徵狀。通常空勤員首先落去，先將個（體溫）38度幾、廿幾歲的年輕人帶上來，他報稱曾經暈過一兩分鐘，已經醒過來，很口乾及疲倦。」

「這種徵狀很常見，曬了幾個鐘，出了很多汗，頭暈，暈過又醒過來，回復意識，我們會叫熱昏厥。他上到直升機，知道他是熱昏厥，很容易處理，給他水，讓他休息，那就足夠了。」

鍾浩然以前到飛行服務隊當值，當他換上制服後，第一件事就是檢查危險藥物，例如嗎啡。（張浩維攝/資料圖片）

「另一位就嚴重得多，他不能自行活動，燒到39度幾，心跳很快，軟弱無力，要空勤人員用鋼索將他吊上去，再在直升機上救他。什麼是中暑？人的體溫高得很緊要，高過40度，神智不清及昏迷，見到這些現象才算是中暑。雖然他很累，但有意識，對答正常，未到真正的中暑，這種叫熱衰竭。」

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「熱衰竭也算比較嚴重，需要治療。我們脫去他的上衣，抹乾他的身體，跟住灑水。機上有雪凍的礦泉水，將水放在他的頸、大腿內側、腋下的地方，有助降溫，再加上吊鹽水。這些是在野外環境下，幫病人降溫的方式，如果還有手空閒，可以幫他撥扇。」

鍾浩然表示那兩位病人最後沒有大礙，「但如果這兩個人沒有及時獲救，繼續在蚺蛇尖暴曬，那個熱衰竭的病人可能在一段時間後變成中暑。中暑就很嚴重，你不入ICU（深切治療）可能會死人。」

飛行醫生鍾浩然表示，蚺蛇尖是常有行山意外的黑點。（張浩維攝/資料圖片）

西貢的蚺蛇尖高468米，為「香港三尖」之一，山路崎嶇又斜，欠缺樹蔭。鍾浩然說：「不是行慣山的人，上到山腰，體能下滑，進退兩難，因為很斜。在半山繼續被曬，結果很易曬到出意外。」

被問到蚺蛇尖是否中暑黑點，鍾浩然說：「我15年飛行醫生生涯，至少去過（蚺蛇尖）兩三次，做得耐都一定去過。我們圍內聊天，大家都知是（中暑）黑點。」他跟住補充：「其實，每個地方都有機會中暑。當日氣溫高，沒有充足準備，又沒有量力而為，就可能中暑。」

蚺蛇尖山路崎嶇，又沒有樹蔭。（顏銘輝攝/資料圖片）

在上周六，有男子在蚺蛇尖行山時，向同行朋友表示身體不適，突然暈倒，友人報警，飛行服務隊直升機將男事主送院搶救，最終不治。過去周日，有女子在蚺蛇灣懷疑中暑不適，送院時清醒。

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「我記得去龍脊救過熱抽筋的病人，龍脊不算難行，但那麼易行的地方，都會出現暴曬下的熱病。他一對腳不斷抽筋，抽得好緊要，還有點發燒。地點不重要，重點在於有沒有足夠的裝備及水分。如果你沒有運動習慣，突然35、36度去挑戰難行的地方，就很易中暑。」

龍脊位於港島東，可俯瞰石澳景色。（顏銘輝攝/資料圖片）

無論行山還是戶外活動，都要聆聽自己身體的反應，避免最壞的情況出現。通常在熱衰竭及中暑前，身體會大量流汗、有疲倦的感覺，呼吸辛苦，頭暈頭痛，心跳加速，覺得心臟「砰砰跳」。鍾浩然說：「如果你有這些情況，這是危險的警號，應該馬上休息，找樹蔭，抹乾身，灑水撥涼，補充水分，不要死頂。」

鍾浩然今年將他的飛行醫生經歷寫成《愛與夢飛行--飛行醫生工作紀實》。（顏銘輝攝）

鍾浩然表示行山人士在酷熱天氣下猝死，不一定是中暑，更嚴重可怕的是心肌梗塞，病人可能在現場就沒有心跳。他解釋：「人上了年紀，有血壓高、糖尿病甚至冠心病，在炎熱下做運動，會加重身體負荷，心臟要跳得快很多，令到心臟負荷大了很多。你在冷氣下頂得順，但在炎熱下的負荷就未必頂到。」

「我常常都呼籲，在那麼酷熱的天氣下，不建議大家做戶外劇烈運動。真的要做，請做足事前工夫，帶夠水，選一條量力而為的路線。你沒有做開運動，35度行蚺蛇尖就很易出事。」