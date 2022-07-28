淺水灣ClubONE派對大批人無戴口罩疑違規　包場公司：流水式邀請

食品公司Future Salad早前在會所一號（ClubONE）淺水灣店舉行兩周年慶祝活動，估計有逾百人出席，據多張網上相片，場內絕大部份人無戴口罩，疑違反防疫規定。

Future Salad今日（28日）回覆《香港01》表示，就是次活動引起公眾廣泛討論或不安深表歉意，並指活動性質並非宴會，而為新產品發佈會，故邀請網紅及藝人等。

該公司又指，當日活動屬「流水性邀請」，高峰期為下午5時至6時，人數為386人，聲稱同一時段內沒有超出法例所規定的人數。

該公司又指，當日現場有提供小量茶點及飲品以自助形式供賓客享用，故客人在享用餐飲時屬可豁免佩戴口罩的情況，不過該公司沒有回應相片中不少參加者在拍照或觀賞表演時沒有戴口罩情況。



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食品公司兼網紅（KOL）平台Future Salad上周六（23日）於持食肆牌照會所一號（ClubONE）淺水灣店搞周年派對，根據該公司早前曾在社交平台上載相片，以及多張出席者上載至社交網站的相片可見，活動期間大多數人拿着飲品滿場飛寒喧，絕大部份無戴口罩。而據Future Salad早前在社交平台的發文，當日更有泳衣騷及DJ打碟。

Future Salad首回覆：絕大部份客人均有佩戴口罩

Future Salad回覆表示，當日活動時間由下午2時開始，直至晚上9時，而高峰期為下午5時至6時，人數為386人，強調同一時段內並沒有超出法例所規定的人數。該公司又指，ClubONE淺水灣室內外的人數限制為500人，而室內提供的坐位並不超出每枱八人或處所容量限制85%。活動開始時，除講者以及主禮嘉賓外，絕大部份客人均有佩戴口罩。

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稱當日已安排工作人員提醒入場人士非飲食要戴口罩

該公司又稱，當日有安排DJ以及「Cat Walk」作為現場表演活動，而表演者、 主禮講者亦有定期進行檢測。餐飲安排方面，當日現場有提供小量茶點及飲品以自助形式供現場所有賓客享用，客人在享用餐飲時屬可豁免佩戴口罩的情況。而該公司當日已安排工作人員在活動期間時刻提醒在場人士在非飲食時間佩戴口罩。

Future Salad強調，活動開始前數日通知出席所有賓客須遵守防疫條例，包括出門前先進行快速檢測及量度體溫、進場前必須掃描安心出行及針卡，以及除飲食外，於 ClubONE室內或室外範圍亦必須配戴口罩，而主辦單位亦為參加者準備口罩。

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不過根據當日相片及短片可見，在講座期間過百人坐滿場地，但當中有不少人均沒有戴口罩。另外，參加者在室內合照及寒喧時，以及在室外「Cat Walk」表演時，大部份人亦沒有戴口罩。

另外，根據食環署資料，會所一號淺水灣店為持牌食肆。現時社交距離措施規定，餐飲處所可進行不超過120人的宴會。活動場內禁止進行任何現場表演及跳舞活動；而顧客除了於餐桌飲食時，其他時間亦必須佩戴口罩，一旦離枱必須戴上。食環署僅回覆指，ClubONE淺水灣在當局於7月20日巡查時未有營業，該署現就事件進行調查。