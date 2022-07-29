九巴北區五路線8.14起設短途分段收費　北區車站落車收費最多5元

九巴宣布將於北區推行第三個「區域性短途分段收費計劃」，由8月14日起，於北區乘搭五條跨區路線，在北區落車，並在12個指定巴士站的一站式感應器拍八達通、信用卡或流動裝置，或掃瞄二維碼，即可享車費回贈。區內短途分段收費由3.8元至5元不等。



九巴宣布，乘客於北區乘搭261、277E、278X、270A及270B等五條九巴路線，上車時乘客要先繳付全程車費。若於區內車站下車，下車後可到12個設有八達通拍卡機和一站式感應器的巴士站，拍八達通、信用卡或流動裝置，或掃瞄二維碼，可領取車費回贈。

經回贈後，上述路線的北區區內分段收費普遍為5元，其中277E上水天平邨總站至上水站一段，在指定巴士站拍卡或拍流動裝置或掃碼後，回贈後車費更低至3.8元。

九巴提醒，分段收費不可與其他轉乘優惠同時使用，乘客在上車繳費至下車後到拍卡機或感應器拍卡或掃碼前，亦不可以八達通卡或感應式信用卡，進行任何涉及交通工具的交易。

▼使用分段收費的方法▼



九巴指，北區是繼新界西北（屯門、元朗、天水圍）及將軍澳後，第三個實施區域性短途分段收費計劃的地區，期望在北區進一步擴展計劃。九巴表示，會與運輸署保持密切溝通，持續完善計劃。