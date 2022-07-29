MIRROR演唱會｜紅十字會收175求助兩人轉介心理學家　有學生失眠

MIRROR演唱會發生大型屏幕墮下壓傷兩名舞蹈員意外，全城震驚。香港紅十字會今日（29日）傍晚表示，已因應狀況啟動心理支援熱線，由午夜12時至下午6時，共接獲87宗電話求助，當中有兩人需即時轉介心理學家；而透過通訊軟件求助則有88宗，即共175宗求助個案。紅十字會指，求助者情緒主要為悲傷、哭泣、驚慌、恐懼，部份人更出現失眠，亦有人更會身體不適如反胃等。



香港紅十字會指，一位中學生表示看到意外片段後，感到非常難過和驚慌，為受傷的舞蹈員感到擔心，且更徹夜難眠，致今天難以集中精神應付學業，故致電求助。另外，教育局亦發表文章，建議家長在面對突發危機事件，可盡快協助子女回復正常的生活日程和活動，以及避免不斷重複討論、收看或閱讀相關的新聞或網頁資訊。



有在職青年今日整個早上非常緊張 無法放鬆

香港紅十字會於演唱會意外後，公布啟動「Shall We Talk」心理支援熱線，由午夜12時至下午6時共接獲87宗電話求助，當中有兩人需即時轉介心理學家，而透過通訊軟件求助則有88宗，即共175宗求助個案。

該會指求助者當中不乏年青的歌迷，其中有一名中學生反映看到片段後，感到非常難過和驚慌，為受傷的舞蹈員感到擔心，更徹夜難眠，今日難以集中精神應付學業，故致電求助。亦有在職青年致電表示，整個早上感到非常緊張，無法放鬆，故趁午休時間致電求助。

紅十字會：來電者有進一步支援需要會轉交臨床心理學家

香港紅十字會又指，心理支援熱線會為來電者提供心理急救服務，義工會耐心聆聽來電者的感受，讓來電者了解自身的情緒需要，及提供舒緩壓力的資訊。若來電者有進一步的情緒支援需要，個案會轉交臨床心理學家提供支援。

助子女面對突發危機 教育局心理學家籲家長應先保持冷靜

教育局教育心理學家陳彥慧亦以「如何協助子女面對突發危機事件」為題撰文，指突發危機事件中，有些兒童可能會在生理、認知、情緒、行為和社交方面出現一些反應，例如感到緊張及驚慌、容易受驚、情緒不穩定及容易有起伏、飲食模式改變，以及難以入睡等。陳建議家長可多留意子女以上方面的情況，以估計事件對他們的影響；家長亦可透過以下提問了解子女的狀態，例如：「你的睡眠情況怎樣？」及「胃口如何？」等。

應鼓勵子女說出感受 勿要求「不要再提」

陳彥慧又建議，面對危機事件時成人應保持冷靜，適當地處理自己的情緒，盡量給子女更多的關注，多陪伴他們，強調：「聆聽他們的感受及想法是幫助處理情緒重要的一環，家長切勿要求子女『不准講』或『不要再提』。」

家長應鼓勵子女說出感受，耐心聆聽他們的傾訴，然後加以安慰。她又表示，在一般情況下，家長無需主動與未有受事件影響的年幼子女談論事件。若留意到兒童有過分強烈或持續的反應，家長及教師應尋求輔導人員的支援。