22個月大女嬰仍危殆　航海學校宿舍4學生加舍監中招　46人須撤離

本港今日（30日）新增4683名確診個案，有四名病人離世。日前公布的確診22個月大女嬰，目前情況仍然危殆，正於東區醫院接受治療治療。另今日有兩間學校因過去7日有2宗或以上個案而被建議停課一周，當中香港航海學校的宿舍爆疫，有4名學生及1名工作人員確診，另外基督教海面傳道會仁愛幼稚園預備班有2名學生及1名老師確診。



另外，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示聯合科學委員會周一（8月1日）將舉行會議，其中會討論小朋友是否適合接種疫苗，視乎專家討論後提出的建議，再決定3歲以下小朋友接種疫苗的安排。



危殆女嬰初步分析染Omicron BA.2.2

張竹君在疫情記者會上提及日前公布的確診22個月大女嬰，指她目前情況仍然危殆，正於東區醫院接受治療治療，由醫護人員密切監視，初步基因測試顯示與流行病毒株L452L相似，另外理工大學進行的基因測試亦顯示為BA.2.2。

張竹君提醒嬰兒暫時未可接種疫苗，所以身邊的人都應該齊針，亦要留意小朋友衛生習慣，及有無出現病徵，如果有不適進行快測及核酸檢測要得別小心；如果5歲以下是高危，家庭環境觀察隨時有變化的話，則送到社區隔離中心會較穩陣。

航海學校46名居宿舍3樓學生須停課及離開宿舍

另外，今日新增兩間學校因過去7日有2宗或以上個案而被建議停課一周。當中香港航海學校的宿舍爆疫，2A班25名學生中有3人受感染，要停課一星期，3名學生及另1名學生都住3樓宿舍，共4名學生及1名舍監先後受感染，所以在3樓居住的46名學生要停課及離開宿舍。而基督教海面傳道會仁愛幼稚園上午預備班13名學生當中有2名學生及1名老師確診，同樣要暫時停課。

張竹君表示周一聯合科學委員會將會開會，當中會討論到小朋友是否適合接種疫苗，會視乎專家會議後作出的建議決定3歲以下小朋友接種疫苗的詳情。（冼茗慧攝）

聯合科學委員會後日開會討論降低兒童打針年齡

被問到3歲以下小朋友接種疫苗的詳情，張竹君表示周一聯合科學委員會將會開會，當中會討論到小朋友是否適合接種疫苗，會視乎專家會議後作出的建議決定3歲以下小朋友接種疫苗的詳情。

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