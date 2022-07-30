確診大廈｜增2614幢涉愛都大廈、名鑄等　薛家燕住所殷樺花園上榜

香港肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（30日）更新的確診大廈名單顯示，過去14日有10,609幢大廈出現確診者。18區中，元朗區最嚴峻，有1,005幢大廈出現確診者，其次為沙田有810幢上榜。



新上榜確診大廈方面，7月29日呈報的有2,614幢，當中有多個豪宅及中產屋苑，包括半山億元豪宅寶雲山莊、帝景園5座、愛都大廈1座、藝人薛家燕居住的半山殷樺花園1及2期、南區貝沙灣7座、尖沙咀名鑄，以及日出康城22幢大廈等。



▼部份確診大廈▼



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過去14日累計有10,609幢大廈出現確診者

根據當局今日更新的確診大廈名單，過去14日累計共有10,609幢大廈出現確診者。18區中以元朗區為重災區，共有1,005大廈上榜，而沙田則以14日內有810幢大廈出現確診者，在各區中排第二多。東區則是第三多大廈出現確診者，共有779幢。

中西區新呈報大廈包括寶雲山莊、帝景園5座等

新增出現確診者的大廈方面，名單中更新至7月29日，共有2,614幢新呈報。在港島，中西區新呈報出現確診者的大廈中包括寶雲山莊、帝景園5座、愛都大廈1座、殷樺花園1及2期，以及香港大學賽馬會第一舍堂村何東夫人紀念堂等。東區新呈報的有丹拿花園3座、嘉亨灣1座、寶峰園B座，以及杏花邨九幢大廈等。

▼7月30日確診大廈名單▼



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灣仔方面，新上榜的有尚翹峰1座、柏傲山3座、比華利山K座及肇輝臺8號等。南區新呈報大廈涉及貝沙灣7座、雅濤閣4座、華貴邨華賢樓，以及海怡半島11幢大廈。

凱旋門觀星閣、名鑄、擎天半島第2及第6座上榜

九龍方面，油尖旺新呈報大廈有Grand Austin 5座、One Homantin 2座、凱旋門觀星閣、名鑄，以及擎天半島2和6座等。黃大仙新呈報大廈則有星河明居A座、東匯邨匯心樓、橫頭磡邨宏安樓、彩虹邨金華樓，以及啟鑽苑啟宏閣等。九龍城新上榜大廈則有半島豪庭1座、京士柏山7座、何文田山畔2座，以及Kadooria D座等。

▼7月26日 保安局介紹竹篙灣社區隔離設施▼



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新界方面，葵青區新上榜大廈有雍雅軒2座、青怡花園5座、藍澄灣3及5座等。西貢新呈報大廈則包括新都城都會豪庭2座、怡心園2座、廣明苑廣新閣、帝琴灣凱弦居11座，以及日出康城22幢大廈等。

元朗警察已婚宿舍及多條公共屋邨有個案

沙田新上榜大廈有翠湖花園D座、翠擁華庭5座、觀瀾雅軒2座、海福花園福熹閣、溱岸8號2座，以及欣廷軒5座等。屯門新呈報大廈則有置樂花園樂民苑、良景邨良俊樓、田景邨田裕樓、豫豐花園1及8座等。元朗新增大廈則涉及朗屏8號1及2座、蝶翠峰綠庭園11座、天慈邨慈輝樓、元朗警察已婚宿舍、Wetland Seasons Park 2座等。