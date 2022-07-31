疫情．最新｜衞生署4至7月共准441宗檢疫人士恩恤探病或送殯

香港肺炎疫情持續，單日確診數字已連續11日超過4000宗水平，單日再新增4634宗確診個案，包括179宗輸入個案。日前因感染並情況危殆的22個月大女嬰，情況未見好轉仍然危殆。



昨日疫情總覽：

【21:21】MIRROR演唱會舞蹈員阿MO(李啟言)受重傷留院，其父母獲准由加拿大返港後，即到醫院探病。衞生署去年4月至今年3月31日，衛生署共批出1,240宗相關申請，署方晚上再補充，今年4月1日至昨日（7月30日）期間，再批准441宗個案相關申請。

發言人重申，一直以來，政府有既定的機制，所有抵港的受檢疫人士如有特殊情況可提出申請，衞生署的獲授權人員可以批准他們短暫離開檢疫地點，以探望危重的親屬或參加親屬的葬禮（只限於殯儀館或墳場舉行的殯葬儀式）。

▼7月31日 MIRROR演唱會重傷舞蹈員李啟言（阿Mo)父母抵港▼



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【17:31】疫情持續，政府今日（31日）公布，灣仔、屯門及北區有19處的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及灣仔凱旋大廈、屯門御半山及北區花都廣場等，政府會派發25萬個快速抗原測試包，供居民、清潔工和物業管理員工自行檢測。

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【17:28】近日22歲女嬰染疫其感謝腦炎一事引起關注，聯合科學委員會明（1日）討論是否會讓3歲以下幼童打針，香港醫學會指，普遍兒科醫生希望將接種年齡延伸到6個月到3歲的幼童，估計委員會會通過放寬接種年齡的決定。

對於政府應否放寛入境檢疫隔安排，香港醫學會認為計劃可行，條件是不能減少核酸測試。

香港醫學會推出「成人免疫接種」公眾教育計劃教導市民免疫接種。(冼茗慧攝)

▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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【16:45】至於受傷仍在深切治療部的MIRROR演唱會舞蹈員阿MO(李啟言)，關慧敏指傷者被界定為危殆，維生指數穩定，醫療團隊監察情況變化。

她重申，恩恤安排在疫情期間一直存在，公院恩恤安排在病人特別病危/ 突然轉差，如探訪人士有48 小時有效核酸檢測結果或24小時內的快測陰性結果，都可獲安排探訪，如快測陰性，探訪後應補回核酸測試，並在2日內交回。

危急情況下，若兩個測試都未做亦不緊要，可在完成探訪後補回快測，並在兩日內將核酸陰性交回。在恩恤安排下，關慧敏指醫管局會盡所有努力配合家庭需要，因這是困難時期，同事會與病人家人溝通、了解需要。因探訪者的健康都好緊要，要配合兩方面，探訪時都要跟防疫要求，不個別評論恩恤安排。

張竹君指，檢疫期間可申請暫離地點，以探望親屬或參加親屬葬禮（殯儀館/墳場），又指去年4月至今年3月31日，衛生署共批出1,240宗相關申請。

▼進入公立醫院須掃描安心出行▼



【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏出席疫情記會，交代最新情況。

關慧敏指，現時有1494名病人留醫，再多6人危殆，累計21人危殆留醫，而早前呈報危殆的22個月大女嬰，情況仍然危殆。此外，再多一名病人死亡，是一名82歲子，本身有糖尿、血壓高、脂肪肝。他7月25日頭痛咳去普通科求診，深喉唾液證實確診。7月27日曾前往指定診所，當時情況穩定，獲處方新冠口服藥，並無發燒及維生指數正常。他於7月29日再發燒及咳嗽，入內科病房接受治療，不幸惡化，並有肝、腎衰竭，直至昨日不治。

張竹君指，本地新增4455宗確診，另有179宗輸入個案。葵芳居有一間院舍爆疫，一名院友確診，有七名院友要檢疫。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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【15:27】本港今年初爆發第五波疫情，政府推出一萬元「臨時失業支援」計劃。政府今日（31日）公布，共接獲47萬宗申請，有35萬人獲批，總資助額35億元，其餘12萬宗被拒，佔整體兩成半，主要為申請資料未能證明符合資格、個人理由或意願自行離職/停工等。警方已就涉嫌騙取「臨時失業支援」的39宗個案採取拘捕行動。

【13:51】美國聯儲局連續兩個月加息，本港銀行暫時未有跟隨。香港總商會總裁梁兆基今日（31日）在電視節目表示，本港銀行加息要視乎銀行同業的拆息水平變化，預計年底銀行加息的機會相對較大。

他又指，相信本港今年全年經濟將出現負增長，第一季本港經濟已經出現負4%的收縮，預計第二季數字亦「相當難看」，認為整個上半年是負增長。他又指，即使本港第四季全面通關，外圍局勢仍不穩定，加上近日出口減慢，下半年經濟仍不容樂觀。不過，他仍希望本港在11月前能實施對外免檢疫通關，並擔心若再不通關，本港將流失不少生意機會或未來經濟增長的機遇。

▼7月26日 保安局介紹竹篙灣社區隔離設施▼



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【13:47】近日確診數字連續多日破4000宗水平，政府正研究推出「紅黃碼」及放寛入境檢疫安排。新青年論壇於7月25日至29日以電話隨機訪問了548名18歲以上香港市民，發現市民傾向支持「4+3」入境檢疫隔離方案及新增「紅黃綠碼」制度。

該組織建議，相信香港如效仿新加坡的做法，與海外國家通關將不成問題，並相信只要香港確診數字下降，再加上進一步收緊防疫措施，就會有機會與內地通關。

【12:05】本港經濟受外圍環境出現波動，財政司司長陳茂波今日（31日）表示，本港第二季本地生產總值按年收縮，跌幅較首季收窄，形容情況「難言理想」，難免要再次調低本港全年經濟預測，但相信在派發第二期消費券及疫情受控下，本地零售及餐飲市道有望顯著改善。

【12:00】澳門連續2日沒有新增陽性個案，亦是連續8日沒有社區個案，今輪疫情累計病例維持在1821宗。 澳門昨日展開的第14輪全民核酸檢測，截至今早8時，超過45萬人採樣，目前超過44萬人有檢測結果，都呈陰性。

▼7月19日起強制檢測公告▼

