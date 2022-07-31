確診大廈｜增2445幢　逾億元豪宅山頂豐林閣、司徒拔道白璧上榜

香港新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（31日）更新的確診大廈名單，過去14日有10,676幢大廈出現確診者。18區中，元朗區最嚴峻，有1,015幢大廈出現確診者，其次為沙田有817幢上榜。



新上榜確診大廈方面，7月30日呈報的有2,445幢，當中有多個豪宅，包括包括過億元的山頂豪宅豐林閣Overthorpe，和同樣價值以億元計的司徒拔道白璧。



▼部份確診大廈▼



+ 5

元朗區有千幢上榜 沙田及東區相若

根據當局今日更新的確診大廈名單，過去14日累計共有10,676幢大廈出現確診者。18區中以元朗區為重災區，共有1,015大廈上榜；沙田則以14日內有817幢大廈出現確診者，在各區中排第二多；東區則是第三多大廈出現確診者，共有788幢。

中西區新呈報大廈包括價值過億元的豪宅山頂豐林閣Overthorpe、半山寶雲閣、西半山The Babington、西營盤星鑽、皇后大道西511號等。東區新呈報的有北角珊瑚閣C2座、西灣河寶蕊樓、筲箕灣明華大廈等。

▼7月31日確診大廈名單▼



+ 244

西九峯．皇殿及御金．國峯各一幢有居民染疫

灣仔方面，新上榜的有價值過億元的司徒拔道白璧、大坑上林2座及利恒閣、銅鑼灣加路連山道力生軒等。南區新呈報大廈涉及置富花園雅緻洋房4座、碧瑤灣26座、海怡半島美祥閣等。

九龍方面，油尖旺新呈報大廈有大角咀的一號銀海8座、帝峯．皇殿7座、御金．國峯 7 座等。九龍城新上榜大廈則有九龍塘的喇沙利道一號One LaSalle、九龍塘閣、何文田仁禮花園B座、御龍居1座、畢架山一號7及12座。

▼7月26日 保安局介紹竹篙灣社區隔離設施▼



+ 27

將軍澳天晉、帝景灣及Monterey各一幢有患者

新界方面，西貢區（將軍澳）新呈報大廈包括將軍澳天晉彗鑽海、帝景灣3座、Monterey 7 座，以及西貢大廈A座等。沙田新上榜大廈有河畔花園C及D座、海栢花園4座、迎海．星灣御16及23座、曉翠山莊6座、新城市廣場紅棉閣等。

屯門新呈報大廈有愛琴海岸1座、彩華花園B及D座、晉薈庭、香港黃金海岸5座等。元朗新增大廈則涉及Park Yoho Venezia 6A座、Wetland Seasons Park 1 座、柏麗豪園1座、遠景花園、錦安花園等。