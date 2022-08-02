本港科企研消毒機械人　助減清潔工負擔：唔使做到咁辛苦

本地疫情持續逾兩年，第五波疫情爆發之初，美孚港鐵站曾發生隧道「9秒前後腳」感染事件，本地科技企業 Avalon SteriTech（鎧耀環境衛生科技）即時出動10部消毒機械人進行消毒。不僅是港鐵，商場、甚至機艙都有出現消毒機械人的身影，鎧耀環境衛生科技首席執行官何偉康表示，受疫情影響最深的人無疑是清潔工，公司曾派出機械人分擔及減省清潔工的基本工序，讓他們「唔使做到咁辛苦」，同時機械人給予清潔工健康保障。



他又指，鎧耀亦在今年年初在公立醫院試行醫護抗菌工作制服實驗，目前處於最後測試階段。現時數據顯示，衣服就算經過多次洗濯，半年內的有效抗菌功仍維持在 99.9%。他希望衣服能應用在各大醫院，公司亦打算以抗菌織物打造老人院員工及學生制服。



何偉康表示，受疫情影響最深的人無疑是清潔工，公司曾派出機械人分擔及減省清潔工的基本工序，讓他們「唔使做到咁辛苦」。（黃寶瑩攝）

美孚港鐵站曾發生隧道「9秒前後腳」感染事件，當時人心惶惶。鎧耀即時派出「雙氧水霧化消毒機械人」及Whiz Gambit機械人協助消毒。何偉康表示，時至今日多部機械人仍然每日馬不停蹄地消毒港鐵閘門、洗手間等位置，重要的公共設施不受疫情影響，以及讓乘客更感安心。

美孚港鐵站曾發生隧道「9秒前後腳」感染事件，鎧耀派出Whiz Gambit機械人進行消毒。（鎧耀環境衛生科技提供）

機械人難取代人 不會與清潔工「爭飯碗」

何又指，清潔工在疫情中影響最深，「永遠第一個中招嘅係佢哋」。公司曾在疫情期間派出機械人幫助消毒清潔港鐵站，減省清潔工的基本工序。機械人擅長做「好悶嘅嘢」，例如吸塵，而清潔工經常因為反覆做吸塵工作，容易產生筋骨勞損。但若把此工序交托予機械人，清潔工便可騰出雙手進行其他工作，並提升服務水平。根據鎧耀調查顯示，機械人能夠節省每一港鐵站清潔工200小時的工時。

何偉康強調，雖說機械人將成為未來的大趨勢，惟在5至10年內不會「完全做到人做到嘅嘢」，故不必擔心出現「爭飯碗」問題。（黃寶瑩攝）

何相信，機械人亦能提供健康保障。「酒店房有懷疑個案，就算叫清潔工戴晒保護衣、頭套都會驚。」相反，若機械人先進行一次消毒，清潔工隨後再進入工作場所會「安心啲」。目前大多清潔工對於機械人的反應積極正面，認為能提供不少幫助。

至於未來機械人會否取代清潔工的工作？他強調，雖說機械人將成為未來的大趨勢，惟在5至10年內不會「完全做到人做到嘅嘢」，故不必擔心出現「爭飯碗」問題。

根據鎧耀調查顯示，機械人能夠節省每一港鐵站清潔工200小時的工時。（黃寶瑩攝）

研醫護抗菌織物制服 半年內有效抗菌功效維持 99.9%

另外，他坦言，病毒不斷演變，「要嚟就嚟要走就走」，人類僅能盡能力所及之事，減低疫情帶來的傷亡及對生活造成的影響。他相信產品技術能減低病毒傳播的速度，延長市民喘息的空間，並讓市民能夠有足夠時間作出病毒應變措施。又希望利用產品技術的「小成本做到大控制」，讓社會盡快復常。

「以前我哋以為清潔就係枱面無塵乾淨，而家我哋會諗細菌睇唔到、摸唔到」，何表示，經過沙士及新冠疫情，市民的衛生意識已有所提高。又舉例指市民去旅行不再單單考慮價錢或地方，「會諗其實飛機乾唔乾淨？會唔會消毒？」

何指出，鎧產品研發不單單針對第五或六波的疫情，「醫院唔會因為covid唔喺度就無菌」，公司追求更長遠的發展，目前主要著眼於行業需求，並希望消毒產品技術未來能夠應用至郵輪等密閉空間，同時亦正研究「入屋」的家用產品或技術，包括消毒劑、噴霧技術等。

鎧耀亦在今年年初與理大合作，在聯合醫院試行以棉質抗菌織物製成的醫護抗菌工作制服實驗，實驗維持半年，目前處於最後測試階段，效果良好。（黃寶瑩攝）

鎧耀亦在今年年初與理大合作，在聯合醫院試行以棉質抗菌織物製成的醫護抗菌工作制服實驗，實驗維持半年，目前處於最後測試階段，效果良好。現時數據顯示，衣服即便經過多次洗濯，半年內的有效抗菌功效仍維持在 99.9%。他希望能盡快得出最後結果，衣服能應用在各大醫院，鎧耀亦打算以抗菌織物打造將醫院床單、窗簾或隔簾，同時有意以織物打造老人院員工及學生制服。

何偉康表示，鎧耀以香港作為試點發展消毒產品技術，現時亦與美國、澳洲、中東等國洽談飛機消毒方面的生意 ，未來期望繼續與大灣區或其他國家交流合作，亦希望科研產品能衝出香港。