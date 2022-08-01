專家警告50至59歲確診者較易有嚴重併發症　倡打第四劑新冠疫苗

衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會今日（1日）聯同行政長官專家顧問團進行網上會議。署方會後公布，由於50至59歲人士或有機會出現嚴重併發症，故此建議50歲或以上人士與老年人口一樣，在接種第三劑新冠疫苗至少三個月後，接種第四劑疫苗。



署方引述專家表示，肯定接種三劑科興克爾來福或復必泰疫苗均高度有效減低成年人口所有年齡組別的住院率、重症率及死亡率，強烈呼籲市民盡早完成接種所建議的新冠疫苗劑量。



▼3月6日 油尖旺區新冠疫苗接種日▼



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署方表示，聯合科學委員會（疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會）聯同專家顧問團，知悉為低至六個月大的幼童接種三劑復必泰疫苗和兩劑科興疫苗的早期臨床研究數據，顯示兩款疫苗均能產生免疫力及沒有新的安全顧慮，經審視本地情況和預期出現的冬季高峰期，專家認同為這年齡組別的兒童接種疫苗能讓他們預防重症和死亡。

嬰幼童可打復必泰 每劑為成人十分一

就復必泰疫苗，專家建議六個月至5歲以下的嬰幼童，可接種三劑疫苗（每劑為十分之一成人劑量）。為減低與信使核糖核酸（mRNA）疫苗相關心肌炎或心包炎的輕微風險，首兩劑疫苗間距應為八星期，並於接種第二劑疫苗最少三個月後接種第三劑。專家建議使用六個月大至5歲以下兒童的特定兒童配方，但認為如政府未能於短期內獲得該特定配方，可探討以稀釋成人配方至合適兒童劑量的方案。

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幼兒打科興疫苗 劑量與成人相同

就科興疫苗，根據相關臨床試驗和本地青少年接種的研究，專家認為六個月大至3歲以下的幼兒可接種三劑疫苗（每劑劑量與其他較年長的兒童和成人相同），接種間距與較年長兒童相同。