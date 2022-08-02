澳門立法會議員批政府錯過抗疫黃金期　7個月博彩業收入僅266億元

澳門連續3日沒有新增新冠陽性個案，而社區9日連續零確診，個案維持在1,821宗。澳門政府宣布今日（2日）起解除關閉美容院、健身院、酒吧等場所，餐飲場所恢復堂食，惟居民外出仍需戴口罩及在餐飲場所進食需出示三日內的核酸檢測陰性證明。



澳門立法會議員林宇滔今日（2日）在電台節目表示，澳門政府錯過疫情爆發頭三周的黃金期，不能做到快、狠、準抗疫，認為是過於輕敵，又指疫情對各行業影響至深， 不少企業「捱唔住」，澳門今年頭7個月博彩業收入僅266億元，更不及疫情前高峰期的一個月收入。



▼7月23日 澳門有限度復工復市▼



+ 5

林宇滔今日在港台《千禧年代》表示，經過「鞏固期」及第14輪全民核酸檢測，澳門個案現已清零。目前市面人流明顯增多，人流恢復約平常的七至八成，惟觀察到疫情前爆滿的咖啡室，如今入座人數僅一半，相信是市民未習慣堂食。

林指，目前無必要推行6日的「穩定期」，認為澳門「本身要踏入正常」，此舉耗費抗疫資源，要求進入食肆前或外出工作要做核酸檢測「唔科學」、「唔會有助源頭發現」，反之發燒者、醫護人員及冷鏈食品從業員應定期做檢測，強調清零防控應集中在高風險人士。

▼7月16日 澳門停市第6日市況▼



+ 7

他稱，澳門政府應對疫情反應慢，6月18日首爆疫情，但政府首三周猶豫不決「拖拖拉拉」，才決定全澳踏入停工停課的「靜止期」。相反，珠海疫情於7月11日爆發，23日及24日已逐步開放食肆、娛樂場所等，形容整個封控及解封過程非常快。

澳門今年頭7個月博彩業收入僅266億元，更不及疫情前高峰期的一個月收入。（資料圖片 / 香港01記者攝）

他指，疫情對各行業影響至深，澳門本月的博彩業收入不到4億元，今年頭7個月博彩業收入僅266億元，不及疫情前高峰期的一個月收入，又認為市民對政府抗疫能力的信心下降，希望當局汲取教訓，學習內地高效防控疫情手段。另外，林宇滔表示，澳門已符合通關的最低要求，目前最重要的是與內地通關。