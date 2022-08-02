圍封強檢︱屯門景峰花園第一座圍封強檢　目標明日上午約9時完成

政府今日（2日）下午5時半起圍封屯門景峰花園第一座進行強制檢測，受檢人士需於今日晚上11時30分前接受檢測，目標是在明日（3日）上午約9時完成此行動。



另外，昨日（1日）被圍封的將軍澳煜明苑焜明閣於今早8時15分解封，其間約1,450人接受檢測，當中發現17宗陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案。



政府今日（2日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午5時半起限制在屯門景峰花園第一座內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，目標是在明日（3日）上午約9時完成此行動。

政府發言人表示，經過審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。政府將設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時30分前接受檢測。臨時採樣站內會有專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。而14日內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，則無須於強制檢測行動中接受檢測。

政府8月2日下午5時半起圍封屯門景峰花園第一座進行強制檢測。（政府新聞署截圖）

此外，任何於7月27日至8月2日期間曾身處景峰花園第一座內超過兩小時的人士，亦須在8月4日或之前接受強制檢測。政府會為受檢人士提供食物包及物資包，以方便一些受檢人士的膳食及日用安排。民政事務總署亦設立熱線電話2835 1473，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。社會福利署亦會為受影響的居民提供協助。

另外，昨日（1日）被圍封的將軍澳煜明苑焜明閣於今早8時15分解封，其間約1,450人接受檢測，當中發現17宗陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進，其間政府派員到訪約610戶，當中79戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。