中大醫院24張病床接收新冠患者　今首名病人由新界東醫院聯網轉院

本港疫情上升，醫管局調動病床接收新冠患者，並按需要安排合適的病人到私家醫院治療，13間私家醫院可提供364張病床，其中中大醫院提供24張病床接收新冠患者、另提供12張病床接收非新冠患者。中大醫院行政總裁馮康今早（4日）在電台節目指，今日會接收首名來自新界東醫院聯網的病人，院內的隔離病房已重啟負壓設定，並已調動人手應對；至於非新冠患者，料初期會與第五波疫情安排相約，先接收骨科、中風、神經科的病人，但不排除接收其他專科的病人。



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24張病床接收新冠患者 接收四個醫院聯網病人

中大醫院行政總裁馮康在電台節目《千禧年代》指，中大醫院會提供24張病床接收新冠患者、另提供12張病床接收非新冠患者，因醫院開院約一年，病床不多，暫時已達能提供病床的上限。中大醫院昨日（3日）已開始準備，今次接收來自四個醫院聯網的病人，包新界東、九龍中、九龍東、及九龍西醫院聯網，而今日接收的首名病人來自新界東醫院聯網。

馮康指，現時接收的病人年齡不設上限，但下限為16歲。團隊會與各醫院聯網緊密聯繫，制定轉介病人名單後，會視乎病人臨床情況，若然轉院會經由公立醫院的非緊急救護車送往中大醫院，病人抵達後會經特別通道上病房。

中大醫院行政總裁馮康。（龔嘉盛攝）

隔離病房已再調整成負壓病房 人手病床均有調動

中大醫院在第五波疫情期間，已有為公立醫院接收病人的經驗，馮康指，中大醫院有東翼及西翼，新冠病人可在停車場直上東翼的隔離病房，與醫院其他部分隔開。不過，第五波疫情回落後，該病房還原至內科病房，現時已再調整成負壓病房，醫院也病調動病床及人手，部分新招聘、原定到新開病房工作的員工要提早上班。

他提到，第五波疫情期間，不少中大醫院的病人均擔心交叉感染提出改期，但現時很多人對新冠的憂慮減少，期望今次安排不會影響其他病人。

馮康料，今次初期接收的病人會與第五波疫情時相約，先接收骨科、中風、神經科的病人，但不排除接收其他專科的病人，如新界東聯網曾提及想讓內科病人轉院，「我哋都開放，有需要我哋就支援。」