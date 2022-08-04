確診個案升兒童入院增　三歲以下未打針為主　三童深切治療部留醫

政府宣佈科興新冠疫苗接種年齡下限由3歲降至6個月，家長由今日（4日）起可為6個月至3歲以下幼童在網上預約打針。醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓今早在電台節目指，近月疫情升溫，兒童入院及危重症個案均有增加，大多危重症都是3歲以下的幼童，以往未曾接種疫苗，由於染疫後病情可在數小時內惡化，「求醫快未必幫助好大，最重要預防感染。」



▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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蘇景桓在電台節目《千禧年代》表示，近月疫情爬升，社區個案增加，兒童入院數字上升，當中危重症的個案也有增加，情況令人擔心，當中部分兒童染疫出現急性壞死性腦炎、痙攣等情況，過去兩周有三名住院兒童需要入住深切治療，「其實都係多，小朋友一個都嫌多。」

兒童病情可在數預時惡化 呼籲家長為幼童接種疫苗

他提到，現時危重症的兒童大多都是3歲以下，以往都是健康良好，但因為過去未有疫苗可接種，染疫後成危重症的機會大。染疫兒童的病情也可在數小時內惡化，「求醫快未必幫助好大，最重要預防感染。」呼籲家長若想為幼童接種應盡快預約。

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6個月至3歲下幼童若曾染疫 康復一個月後可打針

他補充，兒童染疫後，最舒適的養病環境是留在家中，若無發高燒、神志不清、呼吸困難等情況，家長可讓兒童留在家觀察。如幼童染疫，可在康復一個月後接種疫苗；3歲以上的兒童若曾接種一針後染疫，可待康復三個月後再接種。

幼童接種疫苗後，副作用與較大年紀的兒童差不多，包括針口痛、輕微發燒等，「打針益處多過副作用。」至於一些較罕見的副作用，如敏感反應應會在接種後觀察發現，接種科興疫苗嬰幼兒較少出現心肌炎，認為家長不用太擔心。不過，若幼童接種疫苗後發高燒，除了可能因為疫苗，也有機會是其他原因，需盡快求醫。

建議可與季節性流感疫苗一同接種

蘇景桓提到由於現時3歲以下的幼童，在過去逾兩年感染流感的機會極低，對流感病毒未必有抵抗力，呼籲家長帶幼童接種季節性流感疫苗，並可與新冠疫苗同時間接種，毋需分開兩日。