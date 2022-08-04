疫情．最新｜黃大仙醫院恩恤探訪爆疫　5名探訪者及病人染疫

本港單日確診破五千宗，今日（4日）確診5020宗個案，包括247宗輸入，多3人死亡，學校呈報367宗，增3間學校爆疫有班級要停課。公立醫院累計1515名確診者留院，包括172宗新增個案，危殆病人增至27名，19人嚴重。有兩名死者因病情嚴重，在送抵急症室時已不醒人士。



6個月大至3歲嬰幼兒今日（4日）起可接種疫苗，截至中午，有92人打針。惟目前此群組嬰幼兒只限打科興疫苗，與成人劑量相同；由於不能稀釋復必泰成人版供嬰幼兒接種，如想打復必泰，需待政府訂購到幼兒版本。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨指出，截至7月尾已錄得20宗兩歲以下幼童重症或死亡個案，而每700名確診幼童就出現一宗重症，風險頗高，呼籲兒童應盡快接種疫苗。



昨日疫情報道總覽：



▼8月4日 嬰幼兒可接種科興疫苗幼稚園安排學生打針▼



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▼8月4日 嬰幼兒可接種科興疫苗幼稚園安排學生打針▼



▼8月2日 元朗社區疫苗接種中心打針人數不多▼



【17:07】觀塘和樂邨居安樓今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（5日）上午約十時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:06】本港新冠肺炎疫情反彈，確診個案蔓延各區。港府今日（4日）公布，因應中西區及九龍城區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向居民、清潔工和物業管理員派發合共約11萬套快速抗原測試包，供他們自行檢測。兩區受影響屋邨及屋苑包括帝后華庭、愛民邨、俊民苑、御龍居及賀龍居等。

▼8月3日 部份污水陽性大廈▼



【17:03】張竹君表示，今日個案超5000宗，與前趨勢相近慢慢上升緊，港大即時繁殖率都超過１，現為1.28，正在上升，有時每日數字會上上落落，整體上升，仍未見頂，呼籲要保持警覺，有不適盡快看醫生、測試，陽性要上報，盡早求醫。

【17:00】劉家獻表示，3名死亡都有長期病患，包括高血壓、腎臟問題、糖尿病等，其中2人送到急症室時已不醒人事，急救不成功過身，兩人分別94歲女士及92歲男人。

【16:55】建議以下三間停課一周：

1)聖公會阮鄭夢芹小學(大埔)： 2E班有26學生，有3人感染

2)香港神託會培恩幼稚園(西貢)：K3B班有15學生，有2人感染

3)丹拿山循道學校：4D班有21學生，3學生確診

【16:45】劉家獻表示，由今日起，醫管局轄50多間普通科門診，可為6個月大以上嬰兒打針，專家顧問已審視早期臨床研究，兩種疫苗均能產抗體，沒有新的安全顧慮，接種副作用輕微、屬暫時性，包括針口痛、發燒等，家長無須憂慮，呼籲勿猶疑，打針加強保護。

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日確診5020宗個案，包括247宗輸入，多3人死亡，學校呈報367宗。

【16:38】黃大仙醫院出現感染群組，胸肺科病房一名留醫多日94歲女病人，8月2日急轉直下，病人情況危急，予家人恩恤探訪，之後補回核酸檢測結果，一名家人離院後做檢測，翌日收到陽性結果，醫院為94歲女病人做測試，結果陽性，追蹤發現多三女病人感染，正調查關連，所有病人及員工要接受測試，94歲女病於今早6時許死亡，轉介死因庭跟進，個案會計入明日。

【16:31】財經事務及庫務局今日（4日）表示，財經事務及庫務局局長政治助理葉俊廉初步確診。他最近一次上班日期為8月2日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。最近沒有外遊紀錄。財經事務及庫務局局長許正宇及副局長陳浩濂每日有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。

【16:30】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，本港公立醫院累計1515名確診者留院，包括172宗新增個案，危殆病人增至27名，19人嚴重，多3人死亡。

【14:58】疫情反覆，連日有多名官員相繼染疫。私隱專員公署今日（4日）表示，私隱專員鍾麗玲快速測試呈陽性，其最後上班日為上周五（7月29日），現正按衞生防護中心命令隔離。

【12:47】科興疫苗接種年齡今日（4日）起降至6個月大嬰，家長或監護人即日起可為其幼童預約，並親自陪同他們打針，今早網上預約開放首半小時，已有150名家長為幼童預約打針。

負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長楊何蓓茵早上在土瓜灣一間幼兒園，視察到校外展接種服務後表示，該校10名幼童的接種過程大致暢順，又指將會為社區疫苗接種中心「大變身」，加設卡通接種間和哺乳間等，吸引孩童打針。現時3歲以下幼童只可接種科興，她表示，醫務衞生局正與生產復必泰疫苗的藥廠洽購幼童配方。

【11:27】抵港人士由機場前往檢疫酒店，可選擇自費指定檢疫酒店的士，相關服務於今日（4日）起由原定早上8時至翌日凌晨2時，延長至早上7至翌日凌晨2時。的士車行車主協會永遠會長吳坤成在電台節目指，現時抵港航班及客量不穩定，每日載客情況可以有很大差異，平均有300至400架次預約，在周五及周末司機有機會接到四至五宗生意。他期望隨政府縮短海外入境檢疫時間，抵港人士增加，生意量會隨之上升。

▼7月25日 政府公布推出指定檢疫酒店的士計劃▼



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【10:41】環境及生態局局長政務助理李泳嘉今日（4日）快速抗原測試呈陽性，該局表示，該名職員日常主要在辦公室工作，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。他最近一次上班日期為7月29日。

環境及生態局局長謝展寰每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。局方已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。

【10:40】本港疫情上升，醫管局調動病床接收新冠患者，並按需要安排合適的病人到私家醫院治療，13間私家醫院可提供364張病床，其中中大醫院提供24張病床接收新冠患者、另提供12張病床接收非新冠患者。中大醫院行政總裁馮康今早（4日）在電台節目指，今日會接收首名來自新界東醫院聯網的病人，院內的隔離病房已重啟負壓設定，並已調動人手應對；至於非新冠患者，料初期會與第五波疫情安排相約，先接收骨科、中風、神經科的病人，但不排除接收其他專科的病人。

▼中大醫院▼



【09:27】政府宣佈科興新冠疫苗接種年齡下限由3歲降至6個月，家長由今日（4日）起可為6個月至3歲以下幼童在網上預約打針。醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓今早在電台節目指，近月疫情升溫，兒童入院及危重症個案均有增加，大多危重症都是3歲以下的幼童，以往未曾接種疫苗，由於染疫後病情可在數小時內惡化，「求醫快未必幫助好大，最重要預防感染。」

【08:28】葵涌寧峰苑庭峰閣今早（4日）解封，其間829人士接受檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生防護中心會安排跟進。

▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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▼8月2日 調景嶺基督教健明幼兒學校需全校停課一周▼



▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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▼8月1日起強制檢測公告▼



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▼8月2日 動漫電玩節最後一日滿是Cosplay角色扮演愛好者▼

