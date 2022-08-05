劍壇一哥張家朗培訓新血　勉勵小學員：別讓比賽成敗變成心理包袱

香港代表隊在去年的東京奧運創下歷史性佳績，花劍港隊代表張家朗更勇奪本港史上第二面奧運金牌。他上月出戰世錦賽後回港後，便積極培訓新血，並在「小劍神」培訓計劃，向小學員親授劍技，並勉勵小學員不要讓一時成敗得失成為心理包袱，否則會失卻對劍擊運動的樂趣。



張家朗上月出戰世錦賽後，從埃及回港後便積極為劍壇培育後起之秀，本身是「飛越啟德劍擊大使」的他日前與「香港佩劍一哥」林衍聰一起出席「飛越啟德運動基金」主辦的「小劍神」培訓計劃，向表現卓越的學員親身教授劍技。

兩位劍壇一哥在歷史兩小時的「大師班」上，教授小學員弓步前刺、前進步、後退步等動作的技巧，課堂後更與小學員席地而坐，分享出戰東京奧運和國際賽事的心路歷程。

學習面對失敗為運動員的必修課，張家朗表示，不會讓比賽成敗變成心理包袱，並勉勵小學員：「無論劍擊或生活遇上甚麼困難，也別輕言放棄，必須堅持努力嘗試，若太介意勝敗，反會失去信心，失卻對劍擊運動的樂趣。」

東京奧運令曾被輕視的體壇重燃希望，張家朗表示，希望兩年後落成的啟德體育園，能為劍擊運動提供優質的練習和比賽場地，並能舉辦國際劍擊賽事，讓世界各地的劍擊選手到訪香港作賽，屆時本港運動員便可享主場之利，在香港觀眾的歡呼、吶喊聲中作賽。

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「小劍神」培訓計劃由「飛越啟德運動基金」主辦，以發掘具潛質的劍擊學員成為香港「未來劍神」為目標。計劃於今年5月展開，在全港招募約450名小三至小五學生，為學童分析潛能及讓他們體驗劍擊樂趣，目前已有約130名學員獲選拔參與第二階段的培訓。