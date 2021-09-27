醫管局試行兒科糖尿雲端診所獲好評　劍擊明日之星覆診省時九成

去年本港新冠肺炎疫情肆虐，非緊急醫療服務大受影響，部分長期病患者因擔心感染病毒，而不願到醫院覆診。醫院管理局九龍中醫院聯網去年試行遙距醫療先導計劃，由於能減少病人的舟車勞頓，至今大獲好評，例如兒科糖尿雲端診所的覆診率高達85.2%。

其中，小時候患糖尿病的「劍擊明日之星」陸浚諾，每周需接受訓練4至5日。他從住所到醫院，連同排隊等候及應診，來回需花兩小時，影響訓練及溫書時間。但採用雲端診所服務後，現時只須15分鐘便可完成覆診，即每次覆診能節省105分鐘，相比門診縮減近九成時間。



13歲的陸浚諾品學兼優，更自小熱愛劍擊，並將於10月4日入選港青劍擊隊。（廖雁雄攝）

7歲確診一型糖尿病 覆診來回需花2小時

今年13歲的陸浚諾除了校內成績名列前茅外，他自小熱愛劍擊，近年來於學界比賽取得不少佳績，如於2019年全港小學校際劍擊比賽取得男子花劍乙組冠軍，更受邀於10月4日入選港青劍擊隊。不過他在7歲時確診一型糖尿病，當時他突然出現暴瘦、嗜睡、口渴等病徵，「平時一日飲8杯水，嗰陣2分鐘飲到兩支水。」他指醫生亦不清楚病發的原因，但已確定與遺傳及飲食無關，現時病情穩定，但需長期注射胰島素藥物控制血糖。

作為劍擊的明日之星，陸每周需接受訓練4至5日，每次時間長5至6小時。雖然每隔3個月覆診一次，但他同時需兼顧學業，因此覆診將減少訓練及溫書的時間。他從紅磡住所到醫院，連同排隊等候及應診，每次來回需花兩小時。

不過自從去年8月開始使用雲端診所服務後，只須身處網絡的環境，15分鐘便可完成覆診，每次覆診能節省87.5%時間，即105分鐘。

陸浚諾表示，雖然必須於肚皮下安裝傳感器，24小時不分晝夜與放在褲袋的監測機連接，但並不影響出劍的動作。（廖雁雄攝）

以張家朗為目標︰搵佢打吓爭取經驗

不過究竟糖尿病會否影響劍擊表現？陸浚諾說，由於他採用連續血糖監測系統，能更好測量身體中的葡萄糖水平。雖然必須於肚皮下安裝傳感器，24小時不分晝夜與放在褲袋的監測機連接，但他指並不影響出劍的動作。甚至乎因糖尿病患者需嚴格控制飲食，比其他同齡運動員更自律，「冇啲人講到咁嚴重，同常人冇咩分別。」

問到將來的目標，陸表示會以學業為重，但若能兼顧劍擊訓練，或會考慮於DSE文憑試後專注比賽，期望闖出一番佳績後，才重歸大學生活。劍擊運動員張家朗於7月的東京奧運會中獲得香港史上第二面金牌，他找到目標，「會以佢（張家朗）為目標，會搵佢打吓爭取經驗。」

九龍中醫院聯網資訊科技統籌麥凱鈞醫生（左）、伊利沙伯醫院兒科副顧問黃敏儀醫生（右）介紹兒科糖尿雲端診所。（廖雁雄攝）

將來發展為遙距醫療核心系統

九龍中醫院聯網資訊科技統籌麥凱鈞醫生表示，雲端診所系統於去年研發，作為病人遙距診症及候診管理之用，將來發展為遙距醫療的核心系統。他指，臨床部門及病人在新冠疫情下，更樂於採用非接觸式的診症服務。

而雲端診所的運作方式簡單，病人在收到醫院確認身份的電話後，只須等待SMS發放視頻程式的連結，在進入程式後再次確認身份後，便可開始應診。現時系統已於伊利沙伯醫院糖尿診所、骨科專科門診、廣華醫院兒科等應用；更與九龍醫院跨院合作，以節省病人往返兩所醫院的時間。

病人視像會診更樂意透露病情

伊利沙伯醫院兒科副顧問黃敏儀醫生表示，去年第一波疫情爆發後，因病人及其家屬擔心感染病毒，兒童糖尿病診所的求診率明顯下降，求診率由1月的近九成，跌至2月近六成。其後診所於去年8月以先導形式推出雲端診所計劃，當時求診人次23次，覆診率高達85.2%。她亦說，有性格內向病人自改用雲端診所後，更樂意透露病情，「因為唔使眼對眼，佢哋側面望Cam（攝像頭），會暢所欲言啲。」