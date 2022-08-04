不足一成港人日行半小時　世界綠色組織︰步行代替短途交通助減碳

過去7月酷熱天氣破記錄達21日，港人切身體會全球暖化「殺到埋嚟」。環保團體世界綠色組織早前委託市場研究機構，就港人步行習慣進行調查，結果發現僅7.8%受訪港人，每周都能做到每日步行至少半小時；同時有9.8%受訪者表示，沒有一天步行時間可達半小時。逾半受訪者認為，趕時間或節省時間、或帶重物或大型物件出門，是選擇乘車放棄步行的主要原因。

世界綠色組織行政總裁余遠騁指出，香港面對高齡化，多步行有益健康，世界衞生組織也指步行是中度有益健康的運動。他又指，運輸是香港第二大碳排放源，透過養成步行習慣，減少使用短途交通有助減碳。



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港人少步行 世界綠色組織：令人憂慮

世界綠色組織早前委託市場研究公司，於今年6月以街頭問卷形式，訪問500名成年香港市民。 結果顯示，19.4%受訪者每周平均只有兩天步行時間至少達30分鐘；9.8%稱沒有一天可日行半小時。至於能做到每周7天都能日行至少半小時的受訪者，僅得7.8%，數字較去年同類調查的8.4%減少0.6個百分點。

調查又顯示，33.8%受訪者因趕時間或想節省時間，故選乘交通工具棄步行；22.4%因持重物或大型物件難以步行前往目的地；另有15%認為，天氣因素是影響是否選擇行路前往目的地的因素。

全球均面對極端天氣越發頻繁威脅。調查結果顯示，僅7.6%受訪者認為自己要為氣候變化負責；38.8%認為政府責無旁貸；23.8%則認為應由運輸業負責。

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余遠騁：運輸是香港第二大碳排放源

世界綠色組織形容，港人缺少步行習慣的情況令人憂慮。組織行政總裁余遠騁表示，單在今年七月的酷熱天氣已破多項紀錄，形容「在街上企十五分鐘已經是項挑戰」，希望公眾透過多步行減碳。余解釋，運輸是香港第二大碳排放源，公眾若能以步行減少使用短途交通，將有助減碳，亦有助香港2050年或之前實現碳中和目標。他續說，世界衞生組織也指步行是中度有益健康運動，香港面對高齡化問題，市民多步行亦有益健康。

「微笑劍后」江旻憓︰最鍾意打劍，第二鍾意行路

有「微笑劍后」之稱的港隊劍擊代表江旻憓表示，在外國比賽時有時差，睡不著時會外出散步，自言「最鍾意打劍，第二鍾意行路」。江旻憓又以之前赴法國訓練爲例，稱「如果google map話行一個鐘，我都會行」，形容行路好玩，且風景優美。

港人以步速快聞名，江旻憓認爲，步行「快又得慢又得」，慢可有時間思考人生問題及欣賞四周環境，快則適合喜歡與前後左右「鬥快行」的人，她回憶小時侯很喜歡這樣玩。江續說，現在全球暖化嚴重，要支持步行減碳，尤其運動員經常出國作賽要乘搭飛機，她「更加需要做多啲」。