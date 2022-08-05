增321宗師生確診呈報　元朗商會小學北角樂䔄幼稚園各一班須停課

疫情持續，本港昨（4日）新增4,428宗確診，當中有三間院舍各有一名院友確診；學校方面則新增321宗師生染疫呈報，共涉255間學校，其中元朗商會小學4B班，及位於北角英皇道的樂䔄幼稚園PNGF班，各有五名學生及五名師生染疫，當局建議涉事班別停課一周。

黃大仙醫院胸肺科再增一名護士感染，群組至今累計一名員工及四名病人中招，包括昨日公布離世的94歲女病人。



葵青區香港基督教服務處長發安老院一名院友確診，各有三名院友及員工列作緊密接觸者。（社署長者資訊網圖片）

新增個案中，有4,223宗屬本地確診個案，包括1,422宗經核酸檢測陽性，以及2,801宗已核實的快速抗原測試陽性個案，連同205宗輸入個案，即合共新增4,428宗確診，較昨日的逾5,000宗稍見回落。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日共接獲三間院舍的新呈報，其中葵青區香港基督教服務處長發安老院一名院友確診，三名院友及三名員工列緊密接觸者。保良局東涌護老院亦有一名院友確診，18名院友及員工需要檢疫；另東華三院羅王玉文護老院暨日間中心，同樣錄得一宗院友感染，同院七名院友及五位列緊密接觸者，需接受檢疫。

學校方面，則錄得321宗呈報，共涉255間學校（52間幼稚園、124間小學、74間中學及5間特殊學校），其中133間於過去七天累計錄得兩宗個案或以上，包括元朗商會小學4B班，有五名學生確診；另位於北角英皇道的樂䔄幼稚園PNGF班，共五名師生確診，當局建議相關班別停課一周。

位於北角英皇道的樂䔄幼稚園PNGF班，共五名師生確診。（樂䔄幼稚園官網截圖）

元朗商會小學4B班，有五名學生確診。（資料圖片）

黃大仙醫院再增一名護士確診，群組至今累計一名員工及四名病人感染，其中一名94歲病人已離世。（資料圖片）

黃大仙醫院胸肺科群組再多一護士確診

黃大仙醫院胸肺科再增一名護士確診，群組至今累計一名員工及四名病人感染，包括昨日公布離世的94歲女病人。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，除離世老婦外，其餘三人一直入住該病房，相信是於病房內感染，但暫未肯定傳染途徑及方向，當局會進行基因分析了解關連。



他續說，該離世老婦因身體不適，於上月1日前往廣華醫院求醫，7月20日轉往黃大仙醫院，由於該老婦有多項長期病患，轉院後病情漸差，院方安排家屬於本月2日恩恤探訪，翌日發現院內有兩人感染，老婦延至昨日早上不治。

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