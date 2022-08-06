19歲少女跳軌失雙腳右眼　用畫作勉勵抑鬱同路人：將啲感受畫出來

香港青年協會與中電合辦的「中電新世代，新動力獎勵計劃」今（6日）舉行頒獎禮，表揚20位勇於面對生活困境的青少年。其中一位得獎者為今年19歲的林雍嵐，她在兩年前曾因受抑鬱症困擾，選擇跳軌結束生命。獲救後雙腳被截肢需要以輪椅代步，不過她仍樂觀面對，更以藝術幫助同樣受情緒困擾的人。



跆拳道明日之星17歲自殺須截肢 逆境自強不息今獲嘉許

就讀瑪利諾修院學校中學部的林雍嵐在跆拳道場上發光，十多歲就被掛上「明日之星」美譽，但17歲那年，受抑鬱症困擾選擇跳軌結束生命，幸被獲救但雙腳被截肢需要以輪椅代步，亦失去了右眼，臉部破碎：「那時候我是一位運動員，雖然我看似有很多的成就，但其實我每晚都不能入睡，更會自殘釋放情緒。有時我甚至會跟自己講我今晚就想死。」

雙腳截肢需輪椅代步 長達十個月治療獲家人朋友支持

在其中一晚搭車回家到九龍塘站時，雍嵐便跳了下軌道。幸被獲救但失去了右眼，臉部破碎，雙腳被截肢需要以輪椅代步，長達十個月的治療，林雍嵐幸得到朋友和家人的支持。「我以前不懂如何與別人分享自己的情緒、困難，這件事之後我學懂了如何與朋友分享自己的情緒。朋友聽完我的問題後陪伴我、安慰我，令我變得更堅強。」

從前不向家人訴心情 如今感到愛 林雍嵐：家人都包容我

林雍嵐坦言，以前不會向家人訴說心情，但發生這件事後令她更感受到家人的愛，「意外後，我脾氣很差，經常發脾氣，但家人都會包容我。現在我要坐輪椅，很多事情都無法獨自完成，家人都願意幫我。」

2年過去，林雍嵐坦言，仍在學習與情緒病共存，嘗試以冥想排解心情。除此之外，林雍嵐亦以畫畫抒發情緒：「畫畫對我來說是最自然可以抒發情緒的媒介，我不用計劃要畫什麼，我感受到怎麼就畫出來。」

去年辦個人畫展 以畫作勉勵他人走出困境

林雍嵐更於2021年舉辦個人畫展，透過分享自己的畫作及經歷，勉勵受情緒困擾的人走出困境，她希望繼續朝視覺藝術方向發展，除此之外亦會探索作為輪椅使用者也能參與的運動。