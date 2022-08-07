消費券｜餐飲酒吧業生意上升料曇花一現　黃家和︰報復式消費不再

【消費券第二期/PayMe /BoC Pay/八達通/八達通上限/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】政府今日（7日）派發第二階段消費券，餐飲業、零售業及酒吧業均表示，生意額錄得升幅一至三成升幅。不過香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，由於本港經濟疲弱，加上外圍經濟因素影響，市民報復式消費已成過去，趨向謹慎消費，主要購買日用品為主。



香港酒吧業協會主席錢雋永亦指，只有容許酒吧營業至凌晨4時及開放現場表演，生意額才有望增加30%，否則消費券所帶動的生意升幅，預料僅曇花一現。



▼8月7日，政府發放第二階段消費券▼



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餐飲業有信心取得75億消費券

第五波疫情於今年初爆發，餐飲業被禁止經營晚市堂食，未能於消費券獲益。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，有信心取得今次消費券整體的25%金額，約75億元，高於上次的15%。至於餐飲界今日的生意額，相比上周日增長逾一成，但不及過往的兩至三成。「未至於期望嘅好雀躍，未到大額消費。」

市民謹慎消費轉買日用品

黃認為，由於受本港經濟疲弱，疫情持續高企，失業率仍接近5%，加上美國加息的影響，故相比過往的消費券派發，今次市民消費慾明顯大減，趨向謹慎，主要到超市、街市等零售商戶購買日用品，「報復式消費已經係舊年同前年嘅情況。」他期望全港商戶及食肆推出更多特別優惠，以帶動社會的消費氣氛。

批發及零售界立法會議員邵家輝認為，5,000元消費券分開兩期派發，對經濟的提振能更為延長。他亦呼籲商界推出更多長期優惠，加強市民消費慾。但他坦言，本港消費全面復蘇的前提，在於盡早控制疫情及全面通關。

酒吧業協會料生意短期增兩成︰僅曇花一現

香港酒吧業協會主席錢雋永則預料，酒吧業界短期可受惠於消費券，生意額有望提升20%。不過他指目前疫情未大幅反彈，加上當局正考慮放寬入境檢疫時間，為好時機放寬第三階段防疫措施。

錢指，只有容許酒吧營業至凌晨4時，及開放現場表演，生意額才有望增加30%；否則在內地及海外通關無期下，消費券所帶動的生意升幅，預料僅曇花一現。

商場人流較上周日增12%

至於商場方面，新地公布，以東港城、北角匯、上水廣場為首的新地12大商場，今日分別有逾12%及15%人流及車流的增長，商戶生意額亦上升達20%。同為新地旗下的沙田新城市廣場亦公布，今日人流及生意額較去年同期，分別有12%及15%增長。

▼8月7日消費券派發首日 黃金廣場市況▼

